Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила, что грипп стал опаснее ковида в 2022 году

Вирус гриппа в 2022 году оказался опаснее ковида. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" заявила замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По её словам, этот год в плане инфекций был необычным.

"Давайте вспомним, что вирус гриппа в прошлом, 2021 году практически не регистрировался как на территории России, так и на территории других стран, а в 2020 году он практически начал своё шествие по Северному полушарию, но здесь появление ковида в общем-то очень благотворно сказалось на ситуации с гриппом, точнее, он исчез более чем на два года", — отметила эксперт.

Специалист также напомнила, что с 2009 года свиной грипп мутировал в пределах своего штамма. При этом иммунная память к инфекции обновлялась, когда люди сталкивались с похожими вариантами вируса. Из-за того что циркуляции гриппа в последние годы не было, лимфоциты, которые защищают организм, ослабли.

По словам эксперта, прививаться от гриппа необходимо было раньше, особенно людям с сахарным диабетом и другими нарушениями обмена веществ. Пшеничная призвала соблюдать все меры предосторожности.