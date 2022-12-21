Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 декабря, 15:41

Розовый дилдо с Ozon испортил новогоднее настроение любителю караоке из Уфы

Житель Уфы заказал на Ozon караоке-микрофон, а получил розовый фаллоимитатор

<p>Обещанный микрофон и "сюрприз", который ожидал парня в пункте выдачи заказов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обещанный микрофон и "сюрприз", который ожидал парня в пункте выдачи заказов. Обложка © Telegram / SHOT

Житель Уфы заказал на Ozon беспроводной караоке-микрофон, а в итоге получил резиновый розовый фаллоимитатор. Как сообщает телеграм-канал SHOT, молодой человек заранее выбрал на маркетплейсе подарок для возлюбленной, чтобы вместе спеть песни в новогоднюю ночь, но в пункте выдачи заказов его ожидал по-настоящему праздничный сюрприз.

Кирилл рассказал, как получил розовый фаллоимитатор вместо микрофона. Видео © Telegram / SHOT

"Я сначала вообще не врубился, стоим, смотрим, думаем, что вообще такое. Потом начали выяснять. <...> Написал в службу поддержки, мне ответили, что товар закончился. И всё на этом, больше ничего мне не отвечали", — рассказал журналистам Кирилл.

Уже месяц молодой человек не может оформить возврат товара для взрослых, чтобы вернуть потраченные деньги, поэтому розовый аксессуар так и продолжает пылиться на полке.

Россиян предупредили о "новогодних мошенниках", орудующих на маркетплейсах

Россиян предупредили о "новогодних мошенниках", орудующих на маркетплейсах

А ранее Лайф сообщал, что москвичка лишилась 1,7 миллиона рублей после того, как попыталась купить авто в "Тиндере". Пострадавшей оказалась 45-летняя сотрудница Российского государственного социального университета.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров