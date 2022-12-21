Розовый дилдо с Ozon испортил новогоднее настроение любителю караоке из Уфы

Житель Уфы заказал на Ozon беспроводной караоке-микрофон, а в итоге получил резиновый розовый фаллоимитатор. Как сообщает телеграм-канал SHOT, молодой человек заранее выбрал на маркетплейсе подарок для возлюбленной, чтобы вместе спеть песни в новогоднюю ночь, но в пункте выдачи заказов его ожидал по-настоящему праздничный сюрприз.

Кирилл рассказал, как получил розовый фаллоимитатор вместо микрофона. Видео © Telegram / SHOT

"Я сначала вообще не врубился, стоим, смотрим, думаем, что вообще такое. Потом начали выяснять. <...> Написал в службу поддержки, мне ответили, что товар закончился. И всё на этом, больше ничего мне не отвечали", — рассказал журналистам Кирилл.

Уже месяц молодой человек не может оформить возврат товара для взрослых, чтобы вернуть потраченные деньги, поэтому розовый аксессуар так и продолжает пылиться на полке.