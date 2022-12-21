Бельгия наряду с Люксембургом разрешила разблокировать активы в НРД до 7 января

Бельгия наряду с Люксембургом приняла решение разрешить до 7 января следующего года разблокировать часть иностранных ценных бумаг в Национальном расчётном депозитарии (НРД, входит в группу Мосбиржи). Об этом заявил зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин.

"Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг… Сейчас НРД занимается вопросом осмысления, что даёт это разрешение", — сказал он на лекции в МГИМО.

В Бельгии зарегистрирован европейский депозитарий Euroclear, а в Люксембурге — Clearstream. Из-за санкций ЕС против НРД страны заблокировали соответствующие активы, речь в том числе идёт и о ценных бумагах, принадлежащих российским инвесторам. Чистюхин отметил, что разрешение выдано до 7 января 2023 года, сейчас решается вопрос, какие бумаги можно вывести из-под Euroclear.