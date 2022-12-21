Путин обсудил с Совбезом проект обновлённой концепции внешней политики

Напомним, ранее сообщалось, что МИД РФ может представить новую концепцию внешней политики России в январе 2023 года, если не произойдёт каких-либо форс-мажорных ситуаций. Текст новой концепции был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты.