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21 декабря, 16:17

Путин обсудил с Совбезом проект обновлённой концепции внешней политики

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Советом безопасности проект обновлённой концепции внешней политики, с докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы договорились обсудить сегодня концепцию внешней политики Российской Федерации, докладчик — министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров", — отметил глава государства.

Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности и отношения с соседями

Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности и отношения с соседями

Напомним, ранее сообщалось, что МИД РФ может представить новую концепцию внешней политики России в январе 2023 года, если не произойдёт каких-либо форс-мажорных ситуаций. Текст новой концепции был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова

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