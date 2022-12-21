Диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара

В макаронах и крупах содержится большое количество сахара. Об этом в беседе с Лайфом предупредила врач-терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

"В 100 граммах макарон и круп содержится от 20 до 25 граммов сахара. Как правило, 100 граммов риса — это три столовые ложки, и в них 20 граммов сахара. В обычной порции риса (200 граммов) содержится 60 граммов углеводов. Поэтому макароны и крупы — это безумно высококалорийные продукты", — отметила она.

Эксперт добавила, что все соки, особенно с мякотью, содержат много сахара. А число углеводов в ряде напитков составляет от 15 граммов на 100 миллилитров. Поэтому любой фруктовый сок не рекомендуется к употреблению людям, которые борются с лишним весом. Кроме того, в пакетированных напитках нет витамина С, а если он и имеется, то только в синтетически добавленном виде. К числу продуктов с высоким содержанием сахара относится и мёд.

"В 100 граммах мёда содержится примерно 100 граммов сахара, поэтому если вы любите мёд, то следует рассматривать его не как полезный продукт, а как продукт, содержащий углеводы", — подчеркнула врач.

Перечень дополняют леденцы и карамельки. В 100 граммах таких сладостей содержится 90–95 граммов сахара. Одна карамелька или леденец весит примерно 10 граммов. Много содержится сахара также в зефире, пастиле, мармеладе и маршмеллоу. При похудении суточная норма углеводов в рационе составляет около 100 граммов, поэтому злоупотреблять такими сладостями не рекомендуется, отметила диетолог. Кроме того, много сахара находится в изюме, финиках, инжире, кураге и других сухофруктах, заключила эксперт.