Врач назвал категорию людей, для которых даже детское шампанское — чистый яд
Терапевт Кондрахин: Детское шампанское может вызвать обострение гастрита и язвы
Детское шампанское не имеет никакого отношения к настоящему игристому вину, похожи разве что бутылка и пузырьки. Однако это не значит, что безалкогольный напиток менее вредный, чем его алкогольный аналог. Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал Лайфу, что для некоторых категорий людей детское шампанское — настоящий яд.
"Это к шампанскому отношения никакого не имеет, потому что то, что в бутылке налито, в основном сильногазированный напиток. Сам по себе он высококалорийный... Большое количество газов приводит к тому, что повышается углекислота и может вызвать заболевание желудка, гастрит, у кого язвы — обострение. Большое количество углеводов также приводит к увеличению кислоты и повышению сахара. Поэтому для больных сахарным диабетом это вообще яд", — предупредил врач.
Единственная польза от этого напитка, по мнению Кондрашина, — для людей, которые за рулём либо по каким-то причинам не могут выпивать. Они имеют возможность налить себе бокал шипучего напитка из характерной для игристого вина бутылки и присоединиться к другим, показать, что они сопричастны к процессу праздника.
Детям же терапевт советовал пить не больше одного стакана "шампанского", потому что на их желудочно-кишечный тракт напиток тоже может повлиять негативно.
"Достаточно по одному фужерчику, чтобы ребёнок насладился. С точки зрения пользы — её там никакой, а с точки зрения эффекта — да", — добавил собеседник Лайфа.
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