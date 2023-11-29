Названы любимые новогодние продукты россиян, которые грозят развитием рака

Некоторые привычные для новогоднего стола продукты повышают риск развития рака, предупредил читателей РИАМО онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части "Евроонко" Максим Астраханцев. Главный из них — алкоголь.

"Как показывают некоторые исследования, некоторые продукты на новогоднем столе действительно могут быть потенциально опасными для нашего здоровья, вплоть до повышения риска развития онкологических заболеваний. Алкоголь — главный "праздничный" канцероген", — пояснил он.

По словам специалиста, нет ничего плохого в бокале шампанского или другого спиртного, однако главное — в меру. Чрезмерное же употребление алкоголя напрямую связано с повышенным риском рака, в том числе горла, пищевода, печени и груди.

Также опасность могут представлять и мясные продукты вроде нарезок и колбас. Врач напомнил, что большинство такой прошедшей технологическую обработку продукции содержит консерванты и добавки, потенциально опасные для здоровья и способные вызвать рак толстой и прямой кишки. Кроме того, канцерогены могут содержаться и в любимых россиянами консервированных шпротах.

"Чтобы снизить этот риск, рекомендуется заменить колбасы и нарезки на натуральное мясо, которое не прошло технологическую обработку. Это позволит избежать потенциально опасных добавок и получить более полезные питательные вещества", — посоветовал врач.

Другой потенциальный канцероген — сладости. По словам онколога, они содержат много сахара, искусственных красителей и консервантов. Поэтому на новогодний стол лучше поставить фрукты, сухофрукты и домашние натуральные десерты.