6 психологических травм, которыми могут наградить родственники за новогодним столом

С одной стороны, собраться всей семьёй за столом под Новый год — это весело и приятно. С другой, в зависимости от темперамента ваших гостей, могут случиться неловкие ситуации или даже конфликты. Но зачем родственники так и норовят обидеть? Возможно, это получается не специально. Люди банально могут не осознавать, какие их слова и действия окажутся оскорбительными или неприятными для других. Но это родственников с их бестактностью никак не оправдывает. Однако важно попытаться сохранять спокойствие и дипломатичность во время общения с ними за новогодним застольем. Ведь опасаться есть чего...

1. Рассказы о ваших неловких ситуациях из детства

Как пережить новогоднее застолье с родственниками и не сойти с ума. Фото © Shutterstock

Представьте ситуацию и содрогнитесь от нахлынувших воспоминаний: застолье в честь Нового года, круг родственников, алкоголь... и вдруг кто-то произносит: "А помните, как в детстве [ваше имя] такое вытворял(а)?" И далее происходит красочное воспоминание неловкой ситуации, которую хотелось бы забыть и не вспоминать более никогда. И многим непонятно, почему такое рассказывать под запретом. Смешно же. Вот только отношения со стыдом у людей разное: кто-то похихикает над собой, слегка покраснев, и забудет. А кто-то ещё месяц будет просыпаться в холодном поту посреди ночи из-за кошмара — приснившейся той самой ситуации.

2. Навязчивые советы и нравоучения

Их никто не спрашивает, но, пропустив бокальчик-два, родственники вдруг начинают перевоплощаться в психологов, коучей и личных наставников, учащих всех жить правильно. И непонятно, что в человеке напротив них побуждает начать читать лекции. Но ясно одно: такие разговоры мало для кого проходят без последствий. От банального раздражения до серьёзной ссоры... Такие последствия ждут.

3. Нарушение личных границ

Шесть вариантов, как вас могут унизить родственники, собравшиеся за новогодним столом. Фото © Shutterstock

Все эти бестактные вопросы по типу "Когда деток заведёте?", "Какая у тебя новая зарплата?", "Машина в кредит или появился спонсор?", "А зачем ты покрасила волосы в этот ужасный цвет?" запросто можно считать нарушением ваших личных границ. Потому как родственники пытаются лезть не в своё дело. Такие вопросы следует смело игнорировать, иначе вас заклюют за ответы на некоторые из них ещё сильнее.

4. Проигрышное сравнение с другими родственниками

Наверняка каждый был в ситуации, когда вас сравнивают с кем-то из родственников в негативном ключе. Да, всегда найдётся кто-то более успешный, красивый или удачливый. Но нельзя из-за побед одного обесценивать труд другого. Те родственники, которые кидаются подобными сравнениями, обычно бывают далеки от знания, как у людей обстоят дела на самом деле. Они делают выводы, исходя только лишь из увиденного.

5. Обманчивые комплименты

Оскорбления, унижения и ещё пять психологических травм, которые можно заработать на новогоднем семейном застолье. Фото © Freepik / DCStudio

"Стоило тебе уволиться и осесть дома, так сразу похорошела", "Вот бросил ты свою девушку — по лицу видно, словно ношу скинул" — подобные псевдокомплименты даже и звучат отвратительно. Но почему-то дальние или не очень родственники считают себя вправе хвалить то, что человеку в действительности может быть не очень приятно вспоминать. Возможно, парню тяжело далось расставание с любимой и он каждый вечер грустит из-за этого. А девушка — заядлая карьеристка и просто не может сейчас найти работу. Поэтому дома сидеть для неё — пытка. Но вот такое поведение поощряется другими лишь потому, что те сами либо не достигли желаемого и не хотят, чтобы успех был у других, либо считают, что они лучше знают, как всем жить.

6. Критические замечания "во благо"