Искусство противостояния: Как справиться с манипуляциями нарцисса и сохранить свою свободу

Бомбардировка любовью, ледяной душ и жизнь как в плену. Наше время называют "эпохой нарциссизма", ссылаясь на чрезмерную заинтересованность собой и отстаивание своих интересов. Но поведение нарциссической личности — нечто принципиально иное, чем здоровая самооценка и самолюбование у зеркала по утрам. Их бывает нелегко распознать: они успешно маскируются под уверенных в себе личностей с высоким чувством собственного достоинства. На самом деле человек с нарциссической травмой не только страдает сам, но и причиняет боль окружающим людям. Если вы всё же решили оставаться в отношениях с таким человеком, стоит обезопасить себя. Как это сделать — рассказываем ниже.

1. Ни в коем случае не будьте хорошей девочкой

Не позволяйте нарциссу вами манипулировать. Фото © Freepik / cookie_studio

Быть хорошей, оставаться человеком — такое с нарциссом не прокатит. Если вы ведёте себя с ним доброжелательно, он расценивает это как согласие на продолжение издевательств и контроля над вашей жизнью. Поэтому с нарциссом не стоит вступать в длительные диалоги, выяснять отношения, критиковать его, оправдывать себя… Ведите себя резко, уверенно, иногда нагловато — нельзя, чтобы он почувствовал слабину.

2. Ищите поддержку извне

Предупреждаем: нарцисс будет пытаться отвадить вас от ближнего круга. Не ведитесь! Обязательно сохраните отношения со своими близкими друзьями — они вам понадобятся, когда в отношениях будет назревать очередной кризис.

3. Не позволяйте собой манипулировать

Эти советы помогут защитить себя в отношениях с нарциссом. Фото © Freepik

Манипуляция может быть совсем неочевидной. Партнёр может запугивать, давить на чувство долга или вины. Некоторые манипуляторы любят изображать невинность, это очень эффективная стратегия. Чтобы не становиться жертвой, в первую очередь подумайте, какие приёмы манипуляции ваш партнёр использует чаще всего, опишите их письменно и всё время о них помните. Если вы почувствуете, что вот-вот попадёте в его ловушку, твёрдо скажите себе "стоп". Мысленно подбадривайте себя, напоминая, что вы совершенно не обязаны участвовать в этой игре, даже если вам настойчиво предлагают. Учитесь говорить "нет". Просто игнорируйте его и уходите.

4. Сосредоточьтесь на себе

Вы не можете изменить никого, кроме самих себя, так что даже и не пытайтесь. Не тратьте ни минуты вашей драгоценной жизни, пытаясь заставить кого-то лучше вас понимать, воспринимать всерьёз, любить и так далее. Лучше научитесь справляться с болью и разочарованием, которые неизбежно возникают в столь неравных отношениях. Да, ваш партнёр вас отвергает, но главное, чтобы вы не отвергали сами себя!

5. Не позволяйте нарциссу выводить вас из себя

Конечно, нарциссы очень любят получать от людей реакцию и делают всё возможное, чтобы раскачать на эмоции. Но если вы начнёте спорить или расстроитесь, то будет только хуже. Поэтому просто уходите от такого разговора в прямом смысле, например, уйдите в туалет. А когда вернётесь обратно, сразу же смените тему разговора.

6. Радуйтесь жизни

Не позволяйте никому лишить вас этой радости. Нарциссы сами вечно недовольны и словно излучают вокруг себя соответствующую ауру. Помните об этом и старайтесь не поддаваться этому негативному влиянию. Постоянно ищите поводы быть благодарными жизни.

7. Примите то, что он никогда не возьмёт на себя ответственность

Как правильно себя вести, если ваш партнёр нарцисс. Фото © Freepik / senivpetro

Что бы он ни натворил, что бы он ни сделал — ответственен за это будет кто угодно, но только не он сам. Вы не дождётесь от него ни настоящего раскаяния, ни искренних извинений. Если он всё же решит извиниться, то это будет всего лишь очередная манипуляция, призванная вернуть вас обратно под его контроль.

8. Обязательно разделите ваши финансы!

Нарциссы склонны либо полностью контролировать все траты, либо, напротив, безрассудно швыряться деньгами. Оба варианта не сулят вам ничего хорошего. Поэтому так важно разделить ваши финансы. Вы будете отвечать только за свои средства, а ваш партнёр-нарцисс — за свои. Даже если вы — не главный "добытчик" в семье, вы всё равно имеете право на собственный доход и участие в распределении семейного бюджета. Чтобы не столкнуться с финансовым насилием, создавайте потихонечку подушку безопасности, чтобы вы не ощущали себя зависимой от партнёра — ведь нарциссам только это и нужно!