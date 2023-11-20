5 стереотипов об "идеальных" отношениях, которые на деле только вредят

Ну кто не мечтает об "идеальных" отношениях! Все мы стремимся к гармонии, взаимопониманию и любви. Однако существуют стереотипы об отношениях, которые только вредят нам, порождая несбыточные ожидания и повышая тревожность. Давайте рассмотрим пять таких клише и попробуем разобраться, как именно они вредят отношениям и нам.

1. Долго не отвечает на сообщения — что-то точно не так

Распространённые заблуждения об "идеальных" отношениях. Фото © Shutterstock

Мы все знаем, как это бывает: отправляем сообщение, а ответа нет. Потому начинаем тревожиться и искать объяснения. Может быть, мы что-то сделали не так? Может быть, партнёр злится? Но это далеко не всегда правда. Есть множество причин, почему человек может не отвечать на сообщения: работа, домашние дела, телефон где-то оставил — вариантов сотни. Вместо того чтобы делать поспешные выводы, дайте второй половинке время и уверьте себя, что у молчания было логичное объяснение.

2. Не поцеловал на первом свидании, значит, я ему не нравлюсь

О, этот момент на первом свидании, когда дамы ждут, что молодой человек сделает первый шаг и поцелует. Но что, если этого не происходит? Возможно, у партнёра есть свои причины: он может нервничать или просто считает, что если поцелует вас на первом свидании, то вы будете против. Не стоит делать поспешных выводов. Дайте отношениям время развиваться и не принимайте всё близко к сердцу.

3. Если не проявляет чувства публично — стесняется меня

Почему "идеальные" отношения вредят вам. Фото © Shutterstock

Мы часто ожидаем, что партнёр будет показывать свои чувства публично — вроде бы так должно быть! Но каждый человек уникален, и у него могут быть собственные предпочтения и воспитание на этот счёт. Некоторые люди стесняются выражать свои эмоции в общественных местах. И дело будет вовсе не в вас.

4. Отказывается от секса — я больше его не привлекаю

Сексуальная жизнь в отношениях может быть переменчивой. Иногда возлюбленные отказываются от секса по разным причинам: усталость, стресс, плохое настроение и т.д. Но это не означает, что мы больше не привлекаем вторые половинки. Важно понимать, что интимные потребности у всех людей разные: иногда у одного из пары сексуальный темперамент слабее, чем у второго. Нередко в этих делах играет ключевую роль настроение или физическое состояние. Не делайте поспешных выводов, а вместо этого обратите внимание на другие аспекты вашей близости.

5. Не говорит "я тебя люблю" — я ему никогда не нравилась

Стереотипы об "идеальных" отношениях, которые вредят вам. Фото © Shutterstock

Мы все ждём момента, когда партнёр скажет "я тебя люблю". Но что, если этого не происходит? Есть шанс, что вторая половинка не умеет выражать чувства словами. Не стоит навязывать свои ожидания и требовать, чтобы партнёр говорил то, что ему не свойственно. Дайте время и пространство, и, если его чувства на самом деле искренние, они проявятся в его поступках.