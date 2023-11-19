Регион

Уведомления отключены

19 ноября, 12:00

10 детишек с такой шевелюрой, что по ним сразу видно — с генами им повезло

Все привыкли, что у малышей не очень много волос. Но у этого правила есть исключения! Да такие, что вы точно удивитесь! Собрали 10 настолько волосатых деток, что их хоть сейчас можно сниматься в рекламе шампуня.

"Она родилась уже очень волосатой, но все говорили, что волосы выпадут... Спустя четыре месяца стало ясно, что волосы никуда не денутся", — brngrhm84.

Фото © Reddit / brngrhm84

Фото © Reddit / brngrhm84

"Моя дочь... Ей три месяца", TheGoblinGazette.

Фото © Reddit / TheGoblinGazette

Фото © Reddit / TheGoblinGazette

"Мой племянник и его "сумасшедшая укладка" после сна", — zagmarth.

Фото © Reddit / zagmarth

Фото © Reddit / zagmarth

"Дочери всего два месяца, а волос..." eyeswideblue.

Фото © Reddit / eyeswideblue

Фото © Reddit / eyeswideblue

"Это мой двоюродный братик. Такой маленький, а шевелюра как у ведущего новостей", — Double_Cross_Gender.

Фото © Reddit / Double_Cross_Gender

Фото © Reddit / Double_Cross_Gender

"Это мои реальные волосы в детстве. Повторяю, это не парик!" grumbo69.

Фото © Reddit / grumbo69

Фото © Reddit / grumbo69

"У трёхмесячной малышки волос больше, чем вы когда-либо видели", — csyperry.

Фото © Reddit / csyperry

Фото © Reddit / csyperry

"Ему всего четыре месяца. Моё сердечко тает", — tarasimich.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasimich

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasimich

"Укладка на полугодовалой малышке", — babychanco.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / babychanco

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / babychanco

"Лучшая версия меня", — talytayoussef.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / talytayoussef

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / talytayoussef

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

Обложка ©

TheGoblinGazette / csyperry

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров