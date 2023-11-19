10 детишек с такой шевелюрой, что по ним сразу видно — с генами им повезло

Все привыкли, что у малышей не очень много волос. Но у этого правила есть исключения! Да такие, что вы точно удивитесь! Собрали 10 настолько волосатых деток, что их хоть сейчас можно сниматься в рекламе шампуня.