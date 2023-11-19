10 детишек с такой шевелюрой, что по ним сразу видно — с генами им повезло
Все привыкли, что у малышей не очень много волос. Но у этого правила есть исключения! Да такие, что вы точно удивитесь! Собрали 10 настолько волосатых деток, что их хоть сейчас можно сниматься в рекламе шампуня.
"Она родилась уже очень волосатой, но все говорили, что волосы выпадут... Спустя четыре месяца стало ясно, что волосы никуда не денутся", — brngrhm84.
Фото © Reddit / brngrhm84
"Моя дочь... Ей три месяца", — TheGoblinGazette.
Фото © Reddit / TheGoblinGazette
"Мой племянник и его "сумасшедшая укладка" после сна", — zagmarth.
Фото © Reddit / zagmarth
"Дочери всего два месяца, а волос..." — eyeswideblue.
Фото © Reddit / eyeswideblue
"Это мой двоюродный братик. Такой маленький, а шевелюра как у ведущего новостей", — Double_Cross_Gender.
Фото © Reddit / Double_Cross_Gender
"Это мои реальные волосы в детстве. Повторяю, это не парик!" — grumbo69.
Фото © Reddit / grumbo69
"У трёхмесячной малышки волос больше, чем вы когда-либо видели", — csyperry.
Фото © Reddit / csyperry
"Ему всего четыре месяца. Моё сердечко тает", — tarasimich.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasimich
"Укладка на полугодовалой малышке", — babychanco.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / babychanco
"Лучшая версия меня", — talytayoussef.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / talytayoussef
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