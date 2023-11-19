59-летняя певица Азиза заменила супруга-итальянца на 30-летнего кавалера

Советская, российская и узбекская певица Азиза, которая в следующем году будет отмечать юбилей — 60 лет, рассталась со своим супругом — итальянцем Алессандро Лорте, что был младше на 17 лет, и сейчас встречается с другим мужчиной, который вдвое моложе неё. Об этом артистка рассказала в эфире телеканала "Россия-1".

"Дело в том, что я не могу любить нескольких мужчин сразу. У меня есть человек, который не из Италии. У нас с ним разница 30 лет", — поделилась артистка.

Азиза не назвала имени нового кавалера, добавив, однако, что их отношения имеют все шансы перерасти во что-то серьёзное. А ещё она заявила, что уже давно хотела ребёнка.