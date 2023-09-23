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Чем закончилась любовная карусель актрисы Веры Сотниковой

Известная актриса с яркой внешностью пользовалась небывалым успехом у мужчин. Среди её ухажёров были как известные люди, так и состоятельные бизнесмены. Лайф расскажет о главных увлечениях Веры Сотниковой.

22 сентября, 22:41
<p>Актриса Вера Сотникова. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская</p>

Актриса Вера Сотникова. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Актриса и телеведущая Вера Сотникова считалась одним из главных секс-символов 90-х. Её яркая внешность и харизматичная натура никого не оставляли равнодушным: мужчины всегда восхищались ею, а женщины — завидовали. Неудивительно, что у рыжеволосой звезды было много громких романов и молодых любовников. Однако простого женского счастья они ей не принесли.

Неудачный брак

Узами брака Сотникова связывала себя лишь однажды. В молодости она вышла замуж за Юрия Никольского. Он представился ей реставратором Пушкинского музея, а на деле оказался простым дворником. В браке у них родился сын Ян, который стал единственным ребёнком актрисы. Правда, первенец не спас отношения влюблённых. Они много ссорились — чаще всего из-за денег.

Ещё будучи беременной, Сотникова уехала в Волгоград к родителям. Там она и родила сына. Муж практически никакого участия в жизни актрисы и своего отпрыска не принимал, поэтому ни для кого не было удивлением, что они быстро развелись.

Вера с сыном Яном. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sotnikova4141

Вера с сыном Яном. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sotnikova4141

Больше никогда и ни с кем Вера не регистрировала брак, но вот громких романов с главными звёздами советского и российского кино и телевидения у неё было более чем достаточно. В одном из своих интервью она даже без ложной скромности назвала себя "Казановой в юбке".

Романы с актёрами

На съёмках фильма "Охота на сутенёра" Вера познакомилась с коллегой Андреем Соколовым. Их отношения развивались стремительно.

Я полюбила его. Мы были такие красивые, классные. Надо было нас вместе больше снимать в те годы. Но с кинематографом и сценариями было всё плохо. Я сама не понимаю, почему у нас не сложилось всё. Он мог реально стать моим мужем, признавалась актриса.

Вера Сотникова и Андрей Соколов, начало 90-х годов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sotnikova4141 / andreysokolov.as

Вера Сотникова и Андрей Соколов, начало 90-х годов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sotnikova4141 / andreysokolov.as

Правда, сгубила их роман ревность актёра. Сотникова даже была уверена, что он когда-нибудь убьёт её из-за недоверия. Однажды Соколов увидел, как актрису подвёз Александр Стриженов, и устроил при всех громкий скандал. Из-за частых ссор пара и распалась.

А однажды Сотникова увела из семьи актёра Владислава Ветрова, с которым познакомилась в театре. На тот момент мужчина был уже женат, но это не смутило её. Он был любовником актрисы на протяжении нескольких лет. Ветров даже уходил от законной жены. Правда, после расставания с Сотниковой вновь вернулся к супруге, которая простила его и родила ему детей.

Вера Сотникова и Влад Ветров. Фото © VK / aktrisaverasotnikova

Вера Сотникова и Влад Ветров. Фото © VK / aktrisaverasotnikova

Расставание с Верой Сотниковой было страшным. Было ощущение, что мне обрубили руки и ноги, откровенно говорил сам Ветров.

На фестивале в Смоленске Вера познакомилась с другим актёром — Олегом Фоминым. Он как раз отходил от развода, когда встретил Сотникову. Олег и Вера сразу стали жить вместе. Сначала ютились в коммуналке у актрисы, а потом перебрались в съёмную квартиру к Фомину, но спустя несколько лет они разошлись. Так об их романе говорил Олег: "Актёр и актриса — это всегда сложно. Это был единственный опыт романа с коллегой в моей бурной биографии. Мы с Верой были нужны друг другу только на время. Потом каждый пошёл своей дорогой".

В 2006 году стало известно, что у 46-летней Сотниковой роман с 21-летним актёром Дмитрием Малашенко. Он продлился около двух лет, и разница в возрасте никого не смущала.

Любовные связи с певцами

Когда Сотниковой было 28 лет, она приметила молодого и красивого артиста Александра Фадеева, который сейчас выступает под псевдонимом Данко. Он был младше звезды телевидения на десять лет. Вера первой сделала шаг и передала ему записку со своим номером телефона.

Мать Данко была категорически против его интрижки с уже тогда очень известной Сотниковой, что стало одной из причин их расставания. Хотя по сей день Александр тепло отзывается о бывшей возлюбленной. "Вера была моей первой настоящей любовью, с ней у меня был лучший секс", заявил Данко в программе "Звёзды сошлись".

Крутила роман Сотникова и с известным музыкантом Владимиром Кузьминым. Эту пару много обсуждали, за артистами пристально следили. Вера стала музой для певца и композитора. В отношениях с ней он написал все свои главные хиты. А Сотникова впервые заявила о себе в качестве режиссёра, сняв пять клипов для своего мужчины.

Владимир Кузьмин и Вера Сотникова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sotnikova4141

Владимир Кузьмин и Вера Сотникова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sotnikova4141

"Мы буквально не могли друг без друга жить. Он ходил за мной по пятам. Нам было так интересно вместе, мы не могли наговориться. Порой ночью просыпались, садились за стол и начинали рассказывать друг другу безумное количество историй", признавалась Вера "Каравану историй".

Вместе они были семь лет. Однако постоянные гастроли и съёмки развели их.

Связи на грани

Ещё в отношениях с Кузьминым у рыжеволосой звезды начался роман с режиссёром Ренатом Давлетьяровым. И эти чувства вновь вскружили голову молодой актрисе. Но две яркие личности не смогли ужиться вместе и вскоре расстались.

"Это была любовь со всеми вытекающими отсюда последствиями: ни на секунду не расстаёмся, невозможно дышать друг без друга. Я не представляла, как вернусь к Кузьмину. Ренат победил просто без боя! Думаю, Вова очень переживал. Слишком уж яркие годы мы с ним прожили вместе", — вспоминала Сотникова.

Также Вере Сотниковой приписывали роман с дрессировщиком Эдгардом Запашным, но сама актриса никогда не подтверждала эти слухи.

В жизни Сотниковой был и очень состоятельный мужчина. В молодости она покорила сердце предпринимателя Эрнста Пиндура. Он делал женщине дорогие подарки и даже купил машину и квартиру в Москве. Бизнесмен предложил Вере выйти за него замуж и переехать в Германию, но актриса сделала выбор в пользу карьеры.

"Я подумала: и что я буду там делать — борщи варить? Сказала: "Нет, Эрнст. Не дай бог!" И предложила ему такую модель: "Я в Москве, в театре, в кино, а ты приезжать будешь", — поведала Сотникова в программе "Судьба человека". Несмотря на множество громких и ярких романов, она так и не нашла главного мужчину своей жизни.

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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