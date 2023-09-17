Алмазный фонд любовников Примадонны: Всплыла правда о пассиях Аллы Пугачёвой "С Галкиным* ей был нужен пиар". Молодой любовник разоблачил Пугачёву, раскрыв все секреты личной жизни. Лайф приводит яркие цитаты фаворита Аллы Борисовны. 16 сентября, 22:40 Личная жизнь Аллы Пугачёвой всегда являлась поводом для бурных обсуждений. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Личная жизнь Аллы Пугачёвой всегда являлась поводом для бурных обсуждений. В молодости она была очень влюбчивой и крутила много романов. Даже замуж Примадонна выходила пять раз. Она состояла в браке с артистом цирка Миколасом Орбакасом, кинорежиссёром Александром Стефановичем, продюсером Евгением Болдиным, певцом Филиппом Киркоровым и юмористом Максимом Галкиным*, с которым Пугачёва живёт до сих пор.

Ко всему прочему, звезда эстрады состояла в отношениях с музыкантами Владимиром Кузьминым и Сергеем Челобановым. Ей приписывают романы и с композитором Павлом Слободкиным, который помог одержать победу на конкурсе "Золотой Орфей", и с певцом Александром Буйновым. После свадьбы с Киркоровым, а потом и с Галкиным* о её влюблённостях и романах ничего не было слышно. Видимо, певица пыталась сохранить семейную жизнь и тщательно всё скрывала. Сейчас же общественность узнала о её увлечении начинающим артистом.

Сергей Савин, Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, © LIFE / Константин Просалов

В сентябре певец и композитор Сергей Савин на открытом российском кинофестивале "Волгоградский факел" дал громкое интервью, в котором рассказал об отношениях с Аллой Борисовной. Как он поведал, их знакомство состоялось в 2011 году на известном музыкальном проекте "Фактор А", где председателем жюри была как раз Пугачёва, а Савин — участником. Сергей сразу стал фаворитом Примадонны и даже выиграл конкурс.

Певец заявил, что Алла Борисовна "проявляла повышенный интерес" к его персоне и "постоянно старалась уединиться". А после завершения проекта вручила ему 600 тысяч рублей из своего кармана.

— Алла сказала, что у меня должно быть всё только лучшее. Поначалу мне было неловко, что за меня платит женщина. Но Алла настаивала и говорила, что ей это не то что не в тягость, а наоборот, в удовольствие, — отметил молодой артист. А потом Пугачёва вложила в него 10 миллионов долларов, на которые он начал строить свою карьеру и снял квартиру в Москве.

Чуть не отменила свадьбу ради фаворита

Савин в интервью также заявил, что из-за него Пугачёва чуть не отменила свадьбу с Максимом Галкиным*. Незадолго до запланированного торжества Сергей попал в ДТП, в котором получил серьёзные травмы. Молодому певцу даже пришлось делать операцию. И в трудный период рядом с ним была именно Алла Борисовна.

— Она каждый день приезжала ко мне в клинику, кормила из ложечки, часами сидела со мной, познакомилась с моей мамой, — заявил Савин в интервью aif.ru. — Алла призналась, что из-за меня, её чувств и несчастья, произошедшего со мной, она хочет отменить свадьбу, несмотря на то что мероприятие давно уже было запланировано и анонсировано в СМИ.

"Алла Борисовна понимала, ради чего всё затеяла с Галкиным*. Ей был нужен пиар", — считает Савин. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergeysavinofficial

Свадьбу в итоге не отменили, а перенесли. Как уверяет певец, её будущий муж по этому поводу устроил грандиозный скандал.

— Алла Борисовна понимала, ради чего всё затеяла с Галкиным*. Ей был нужен пиар, — считает Савин.

Молодой певец также рассказал, что однажды его пригласили в их знаменитый замок в деревне Грязь. И там он увидел настоящие отношения Аллы и Максима*.

— На людях она звала его Максюша, а он её — Аллуся. Но, когда я приезжал к ним в гости в их замок в Грязи, у них было очень формальное общение. Он её звал Аллой Борисовной, а Пугачёва его — просто Максимом. Они обсуждали очередные пиар-акции. Алла Борисовна тяжело переживала, что её популярность начала падать. Мне даже после одного дня общения с этой "парой" стало понятно, что их "роман" — это проект, а симпатизирует она мне как мужчине, — уверяет Сергей.

Савин поведал и о том, что женщина, которая поёт, сильно разозлилась на него и даже ревновала. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergeysavinofficial

Ревность Пугачёвой

Савин поведал и о том, что женщина, которая поёт, сильно разозлилась на него и даже ревновала, когда он начал строить отношения с известным клипмейкером Ириной Мироновой.

— Её главное наказание было — лишить меня своей поддержки. Дать мне всё и так же резко забрать. Когда она так резко и демонстративно отстранилась из ревности, я написал песню "Моя чужая", — говорит фаворит Примадонны.

Савин заявил, что Пугачёва даже заставила Миронову бросить его. Вскоре после этой истории их отношения прекратились.

Сама же Пугачёва никак не отреагировала на скандальное откровение своего знакомого. Савин до этого громкого интервью в соцсетях называл Аллу Борисовну своей творческой мамой и признавался, что ходит в церковь ставить свечки за её здоровье.

Савин до этого громкого интервью в соцсетях называл Аллу Борисовну своей творческой мамой и признавался, что ходит в церковь ставить свечки за её здоровье. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergeysavinofficial

Как сейчас живёт Алла Пугачёва?

Несмотря на эмоциональный рассказ Савина, Примадонна всё же вышла замуж за Галкина*. С юмористом они даже стали родителями. Суррогатная мать родила им двоих детей — Гарри и Лизу. Более того, Пугачёва поддержала мужа, которого признали иноагентом, и покинула вместе с ним Россию после начала СВО.

Сейчас звёздная семья проживает в Израиле и продаёт свою недвижимость в России. Как сообщали российские СМИ, супруги выставили на продажу элитный особняк в деревне Грязь за 1 миллиард рублей.

Сейчас звёздная семья проживает в Израиле и продаёт свою недвижимость в России. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Позже стало известно, что у Пугачёвой имеются на родине долги. Она задолжала почти 50 тысяч рублей по оплате причала на территории у берега Истры. А ещё певица должна 15 тысяч за коммунальные услуги по дому в Троицком районе Подмосковья. Однако все судебные дела были закрыты.

Авторы Кира Громова