Почему фильм "Звук свободы" о спецагенте, спасающем детей из рабства, шокировал Америку Оглавление Тим Баллард Джеймс Кэвизел В России вышел в прокат триллер "Звук свободы" об американском спецназовце, спасающем детей из сексуального рабства. Главного героя сыграл Джеймс Кэвизел, получивший известность после роли Спасителя в фильме Мела Гибсона "Страсти Христовы". 35292 35292 Джеймс Кэвизел в роли спецназовца Тимоти Балларда © "Звук свободы", режиссёр Алехандро Гомес Монтеверде, сценаристы Род Барр, Алехандро Гомес Монтеверде / Kinopoisk.ru

Шокирующая американское общество тема педофилии и торговли детьми по всему миру, доходы от которой превышают 200 млрд долларов, породила множество скандалов в США. Актёр Джеймс Кэвизел играет спецназовца Тима Балларда, который, согласно сюжету, уволился со службы, чтобы посвятить жизнь спасению детей от сексуального рабства. Фильм снят по истории основателя операции "Подземная железная дорога" в Латинской Америке, то есть события киноленты происходили в действительности. Баллард — реальный экс-агент США, пытавшийся вывезти детей, информацию о которых получал. На прокатолических каналах уже заявили, что "рука Божия сопровождала этот проект на каждом этапе пути", ведь целых пять лет ленту не хотели выпускать в прокат.

Тизер фильма "Звук свободы" об американском спецназовце, поймавшем 288 педофилов, который стал мировой сенсацией

По данным сайта "Кинопоиск", фильм с бюджетом чуть больше 14 млн долларов собрал по всему миру 210 млн долларов, и цифра растёт.

Тим Баллард

Экс-агент США Тимоти Баллард, чья жизненная история легла в основу сценария для фильма "Звук свободы". Фото © Getty Images for Angel Studios / Fred Hayes

Интерес к фильму подогрела и история его создания. Снятая ещё в 2018 году лента не могла выйти в прокат из-за скандальности темы, но, получив прокатное удостоверение и старт 4 июля 2023 года, в День независимости США, собрала огромную кассу, обогнав франшизы и байопики о супергероях крупных кинокомпаний, такие как "Индиана", "Флэш" и "Миссия невыполнима". Этот фильм лично прорекламировал экс-президент США Дональд Трамп, устроив показ в собственном гольф-клубе, а Илон Маск предложил разместить ленту прямо в его соцсети.

Тим Баллард ушёл в отставку в 2013 году, основав фонд по борьбе с торговлей детьми для сексуальной эксплуатации O.U.R., сотрудничающий с правоохранительными органами по всему миру. И он же утверждал на главную роль актёра, который сыграет его в кино. Похоже, основными критериями были ставка на честность и принципиальность.

Джеймс Кэвизел

Джеймс Кэвизел после роли Иисуса Христа в фильме Мела Гибсона "Страсти Христовы" не только прославился на весь мир, но и стал малоудобным актёром. Поначалу он не мог остановиться, раздавая интервью о том, как было сложно играть Сына Божьего, что ему пришлось пережить удар реальной молнии во время сложных съёмок на горе. Вообще, карьера Кэвизела стала напоминать путь тамплиера в Голливуде, только сражался последние годы он не с ассасинами и войсками Саладина, а с продюсерами и режиссёрами, тщательно выбирая роли, отказываясь от интимных или откровенных сцен.

Он не просто заслужил репутацию специфического актёра: попытки Кэвизела докопаться до правды, даже когда она слишком похожа на конспирологию, вызывают уважение американцев. Тем более сейчас, когда общество США раздирает двухпартийная борьба и навязанная ЛГБТ-революция, когда детей консервативно настроенных граждан пытаются при помощи школ уговорить на смену пола.

Так, в октябре 2020-го Кэвизел поддержал теорию заговора QAnon, посвящённую убийствам и сексуальному насилию над детьми ради изготовления запрещённых веществ, чем вызвал гнев режиссёра, недовольного этим упоминанием.

Джеймс Кэвизел в роли спецназовца Тимоти Балларда. Фото © "Звук свободы", режиссёр Алехандро Гомес Монтеверде, сценаристы Род Барр, Алехандро Гомес Монтеверде / Kinopoisk.ru

Несколько месяцев назад Джеймс Кэвизел также заявил, что Россию вынудили втянуться в вооружённый конфликт на Украине, так как "Путин защищался". Актёр изучил и деятельность батальона "Азов"*, рассказав, что Правительство США скрывает правду, финансируя фашистов.

Критики нового фильма заняли противоположные позиции. Известные издания вроде Rolling Stone выдвигают странные обвинения. Например, в приукрашивании действительности и изменении возраста несовершеннолетних. Ссылаясь на данные Госдепа 2005 года, адвокат, который комментировал рецензию, сообщил о цифре пропавших в пределах 600 000 – 800 000 человек, сделав акцент, что большая часть пострадавших — подростки. Однако интерес зрителей, уставших от лощёной психоделики голливудского маразма про супергероев, похоже, говорит, что в кино нужны реальные истории.

Российские редакторы ряда профильных киноизданий требуют от фильма большего экшена, меньшего нуара, динамики в стиле гуру триллеров Дэвида Финчера. Но реальность оказывается другой. Несмотря на все огрехи мексиканского режиссёра, даже сама тема, которую он выбрал и самостоятельно написал сценарий, говорит об обратном: зрителям важны уникальные истории, реальные события и настоящие герои, а не мультяшки из комиксов.

Авторы Мари Медведева