Пожирательницы мужских сердец: 5 актрис, справившихся с сахарным диабетом и добившихся исключительной формы Актрисы, которым болезнь не помешала добиться славы, но изменила их жизнь, заставив проявить характер. 26 августа, 22:43 Сальма Хайек, Шерон Стоун, Хэлли Берри. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / АР / Ashley Landis / Evan Agostini

Хэлли Берри

Голливудская звезда Хэлли Берри, известная по ролям подруги Джеймса Бонда, "Женщины-кошки" и многих других, нашла в себе силы не просто справиться с сахарным диабетом, нокаутировавшим её прямо посреди съёмочной площадки, но обратила болезнь в свою пользу. Главным стимулом актрисы стала её форма и здоровье. Отказ от неправильных продуктов, изменение образа жизни не дали опустить восходящей звезде руки. Проходные роли сменились на главные в самых кассовых фильмах. Собранность, чёткость и уравновешенность актрисы оценили голливудские продюсеры, а затем и вся американская киноиндустрия. К своим 57 годам Хэлли Берри получила не только множество престижных наград, но и завоевала оскаровскую статуэтку, будучи первой темнокожей актрисой за исполнение главной роли.

Хэлли Берри. Фото © ТАСС / АР / Ashley Landis

Новая жизнь после диабетной комы началась для Берри в 22 года. Не подорвал настроя артистки даже не очень удачный брак: коллега по цеху оказался в тени голливудской красавицы и начал обвинять её в своих неудачах. Кстати, в бондиане "Умри, но не сейчас" актриса поразила не только своей красотой и эффектным купальником, но также тем фактом, что большинство трюков она выполняла сама. Ограничения, связанные с диабетом, не сказались на работе актрисы в трюках, она сама плавала под водой, боролась на ножах, пройдя длительные тренировки, и даже догнала взлетающий самолёт.

Актриса вспоминала, что перемены в питании вызывали у неё поначалу депрессию. Но эффект от правильной пищи не заставил долго ждать, и вскоре она полюбила продукты, которые позволяли ей чувствовать себя лучше. Отказ от сладкого и продуктов, содержащих лёгкие углеводы, изменил не только самочувствие, но и позволил выдерживать тренировки. Кроме того, актриса решилась на рождение детей после 40 лет, и теперь в 57-летнем возрасте продолжает чувствовать себя прекрасно.

Фаина Раневская

Советский Союз был покорён скандальной дамой и её невероятным юмором. Фанни Гиршевна Фельдман, взявшая псевдоним Фаина Раневская, увлеклась театром в 14 лет, посещая занятия в частной театральной студии. Характерные героини, которых она создавала на сцене и в кино, рождались внезапно и становились яркими акцентами пьес и фильмов. Иногда зрители ходили именно ради ролей Раневской, отмечали советские критики. Но обаяние и сарказм были частью её жизни. Последний спектакль с её участием состоялся осенью 1982 года, когда ей было 86 лет.

Фаина Раневская. Фото © ТАСС

В конце 30-х Раневская сыграла в картинах, которые сделали её известной. Её образы жён стали классикой советского кино. Самая популярная супруга появилась в "Подкидыше", где Раневская произнесла незабываемое и теперь уже крылатое выражение: "Муля, не нервируй меня!" В 1947-м она сыграла мачеху в фильме "Золушка". Эту роль зрители считают одной из лучших в карьере актрисы — сценарист позволял вставлять ей собственные фразы.

Большую часть жизни Раневская не обращала внимания на диеты и очень много курила. Первую степень диабета она даже не желала признавать. Лишь в конце жизни актриса изменила свои пищевые привычки и стала вегетарианкой, а также бросила курить после 50 лет стажа. Пережила актриса и голодные годы, в мемуарах она вспоминала, что в трудные годы гражданской войны в Крыму она бы не выжила, если бы не Максим Волошин, который приходил с рюкзаком еды практически каждый день к семье, которая приютила Раневскую.

— В рюкзаке находились завёрнутые в газету маленькие рыбёшки, называвшиеся камсой. Был там и хлеб, если это месиво можно было назвать хлебом. Была и бутылочка с касторовым маслом, с трудом раздобытая им в аптеке. Рыбёшек жарили в касторке. Это издавало такой страшный запах, что я, теряя сознание от голода, всё же бежала от этих касторовых рыбок в соседский двор. Помню, как он огорчался этим. И искал иные возможности меня покормить, — вспоминала в своих мемуарах Раневская.

Шерон Стоун

Шерон Стоун — американская актриса и продюсер, страдает диабетом первого типа, ей требуются регулярные дозы инсулина. Когда её спросили, в чём секрет её прекрасного внешнего вида, Стоун ответила: "Нет никаких секретов. Я делаю всё, что надо: правильно питаюсь, сплю, занимаюсь спортом". Она стала известной благодаря роли в фильме "Основной инстинкт" (1992), где она исполнила роль Кэтрин Трамелл и получила премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль. Эта картина в своё время вызвала настоящий шок благодаря своей сексуальной и провокационной сюжетной линии, а Стоун получила славу самой сексуальной женщины мира. Напомним, созданный актрисой образ роковой писательницы криминальных романов, подозреваемой в серии жестоких убийств, надолго вошёл в историю моды, кино и фотографии.

Шерон Стоун. Фото © ТАСС / АР / Evan Agostini

Стоун также снялась во многих других успешных фильмах, включая "Казино" (1995), "Сфера" (1998), "Главный подозреваемый" (1998), "Голливудская мразь" (2004) и "Любовь и прочие неприятности" (2006). Она получила несколько номинаций на премию "Золотой глобус" и премию "Эмми".

Помимо звёздной карьеры в кино Шерон Стоун также известна своей открытой борьбой с диабетом. В 2001 году у неё был диагностирован сахарный диабет. С тех пор она стала активным сторонником осведомлённости о диабете и работает в качестве глобального посла программы Life for a Child, которая предоставляет помощь детям с диабетом в развивающихся странах. Стоун также участвует во множестве благотворительных мероприятий, связанных с диабетом, и выступает с публичными лекциями, чтобы повысить осведомлённость о болезни. Она активно поддерживает инициативы по образованию и исследованиям в области диабета, а также финансирует программы, направленные на предотвращение и лечение этого заболевания.

Элизабет Тейлор

Американская актриса Элизабет Тейлор получила в Голливуде прозвище "пожирательница мужских сердец" из-за своей красоты, очарования и способности привлекать внимание мужчин. Её привлекательность и шарм сделали её одной из самых популярных актрис своего времени.

Элизабет Тейлор. Фото © ТАСС / Bert Reisfeld

Тейлор снялась во многих успешных фильмах, включая "Клеопатру" (1963), "Как украсть миллион?" (1966). Она получила две премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильмах "Бутон на реке Квай" (1960) и "Кто боится Вирджинии Вульф?" (1966).

В 1984 году у неё был диагностирован диабет первого типа, что изменило её отношение к этой проблеме. Элизабет Тейлор создала Фонд Элизабет Тейлор для помощи людям, страдающим от ВИЧ/СПИДа. Она использовала свою известность и ресурсы, чтобы помочь тем, кто нуждается в медицинской помощи и поддержке, и выступала сторонницей осведомлённости о диабете, работая в качестве глобального посла Американской ассоциации диабета. Она ввела моду на благотворительность такого рода. Её активная общественная работа помогла повысить общественное внимание к этой болезни.

Сальма Хайек

Сальма Хайек — известная мексиканская актриса и продюсер. Она стала известной благодаря роли в фильме "Фрида" (2002), где она сыграла художницу Фриду Кало и была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая актриса". Также снялась в таких фильмах, как "Отчаянный" (1995), "Десперадо" (1995), "Бегущая от себя" (2003) и многих других.

Сальма Хайек. Фото © ТАСС / Evan Agostini

Хайек страдает от диабета второго типа. В одном из интервью она поделилась своим опытом и заявила, что диабет не должен ограничивать человека в достижении целей. Она активно пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание, чтобы контролировать болезнь. Хайек также поддерживает множество организаций, занимающихся исследованиями и лечением диабета. Она основала фонд Salma Hayek Foundation, который помогает женщинам и детям в бедных странах.

Многие знаменитости считают своим долгом использовать свою популярность и ресурсы для помощи другим, в том числе для распространения информации о диабете и способах вести правильный образ жизни. Это коварная болезнь, которая подстерегает людей, когда они неправильно питаются, в их рационе преобладают сладкие продукты и углеводы, также на риск заболеть влияет невнимательность к хроническим болезням и низкая физическая активность.

Авторы Мари Медведева