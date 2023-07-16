5 известных людей, чья карьера в кино началась только после 40 лет "Возможно всё, пока ты жив", — считают успешные актёры, которые добились известности только после 40 лет. 15 июля, 23:41 Морган Фримен, Дженнифер Кулидж, Леонид Броневой. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Don Arnold, © ТАСС / АР / Jordan Strauss. Кадр © "Семнадцать мгновений весны". Режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Kinopisk.ru

Дженнифер Кулидж

Американская актриса Дженнифер Кулидж. Фото © Getty Images / Don Arnold

Американская актриса Дженнифер Кулидж, получившая в последние годы удивительный старт карьеры и известность по всему миру, признаётся, что 40 лет ждала роли, которая всё изменит, за это время она успела получить наркозависимость и пройти не одну реабилитацию, сменить более ста партнёров и в 61 год обрести известность. Долгое время актриса выдавала себя за дочь Хемингуэя, появляясь на пороге ночных клубов Нью-Йорка (это было её любимой забавой), пока махинацию не раскусили владельцы ночных заведений.

До 38 лет актриса не получала серьёзных ролей, но однажды её позвали в молодёжную комедию сыграть мать подростка. В результате роль мамы Стифлера после 40 лет стала её коронным амплуа. Пародируя безбашенных экранных блондинок, нелепая и немного развязанная Кулидж вышла на другой уровень. Затем последовали приглашения в известные сериалы. Однако второе дыхание карьера актриса получила после запуска сериала "Белый лотос". Дженнифер Кулидж получила "Золотой глобус", премию "Эмми" и премию Гильдии киноактёров. Для этого Кулидж пришлось сидеть на диете три месяца, но полноценная драматическая роль удалась на славу: фильм стал хитом стриминговой площадки.

Леонид Броневой

Леонид Броневой. Обложка. Кадр © "Семнадцать мгновений весны". Режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Kinopisk.ru

Самый колоритный актёр советского кино до сорока лет практически не был известен зрителю. Было время, что Леониду Броневому не давали роли даже в театре, поэтому актёр играл на деньги в домино, чтобы заработать на жизнь. Но с выходом телесериала "Семнадцать мгновений весны", где актёр сыграл Генриха Мюллера, его жизнь мгновенно изменилась. 44 летний актёр начал строить настоящую карьеру лишь в зрелом возрасте. Впоследствии он получил более двадцати наград и премий за вклад в искусство.

Морган Фримен

Актёр Морган Фримен. Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss

Шаг из клерков и танцоров в голливудские актёры удался Моргану Фримену не так просто, он затянулся почти на три десятка лет. Настоящая известность пришла к нему в 1987 году, когда его номинировали на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте "Уличный парень". Уже тогда ему исполнилось 50 лет. До сих пор 86-летний актёр продолжает собирать награды и каждый год играть во многих проектах. Каких только ролей нет в его послужном списке: от нашумевших голливудских триллеров до шекспировских пьес в лучших театрах. Сейчас Морган Фримен является одной из самых высокооплачиваемых звёзд Голливуда с доходом 250 млн долларов.

Луи де Фюнес

В молодости Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса работал барным джазовым пианистом. Фото © ТАСС / DPA

В молодости Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса работал барным джазовым пианистом, увлекался рисованием. Пройдя курсы актёрского мастерства, он почти 15 лет получал лишь эпизодические проходные роли в кино. Известность актёр получил лишь в 1958 году, после исполнения главной роли в фильме "Не пойман — не вор". Ему исполнилось в это время 44 года. Мировая популярность обрушилась на него после выхода первой картины о приключениях жандарма Крюшо в 1964 году. А затем вышел первый фильм о Фантомасе. Роль глуповатого жандарма прославила Луи де Фюнеса лишь в 50 лет.

Андрей Краско

Актёр Андрей Краско. Фото © ИТАР-ТАСС

Талантливый актёр перепробовал множество профессий. Работал слесарем, водителем, штукатуром. Но получил заслуженное признание только в 42 года. До армии Краско успешно играл в театре, пока на его спектакль, в котором он как раз играл милиционера, не пришло милицейское начальство. Спустя пару дней ему прислали повестку в армию. После возвращения перестали предлагать серьёзные роли, он зарабатывал на жизнь как мог. Наиболее известен по сериалу "Агент национальной безопасности" и фильмам "Грозовые ворота", "Я остаюсь", "Блокпост", "Олигарх" и "Американка". Не стоит сбрасывать со счетов, что Андрей Краско — сын известного советского и российского актёра Ивана Краско, а на долгий путь к известности повлияла алкогольная зависимость, также ставшая причиной его смерти в 49 лет.

Авторы Мари Медведева