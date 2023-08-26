Топ-5 мировых знаменитостей, которые поддержали Россию в конфликте на Украине Оглавление Джеймс Кэвизел Розанна Барр Джон Кристофер Макгинли Мишель Уэльбек Флориан Филиппо Почему на Западе появилась мода говорить правду о России, но позволить её себе могут далеко не все. 60263 60263 Мишель Уэльбек, Джеймс Кэвизел, Джон Кристофер Макгинли, Розанна Барр, Флориан Филиппо. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images /

Jeremy Bembaron / Vera Anderson / WireImage / NBC / Theo Wargo / Aurelien Morissard / IP3

Джеймс Кэвизел

Скандальный актёр, отказывающийся от постельных сцен в Голливуде после роли Спасителя в фильме Мела Гибсона "Страсти Христовы", Джеймс Кэвизел заявил в интервью американским СМИ, что Америка уже два года спонсирует нацистов "Азова"*. И об этом многие в США знают. "Значит, Путин всего лишь защищался?" — сделал вывод артист.

— Украинцы родственны русским по крови. Я начал искать информацию по этой теме, а потом заинтересовался вопросом нацистского батальона "Азов"*, который финансируется правительством США. Но нам всегда говорили, что там нет нацистов. И тут выясняется, что есть. Опять же всё постоянно меняется — то одно, то другое, и это выглядит как настоящая теория заговора. В том-то и абсурд, что американцы это понимают. Мы постоянно говорим об этом. Однако на этот счёт я получил надёжную информацию и теперь постоянно думаю, — возмущается Джеймс Кэвизел. — Погодите минутку! Может, Путин защищается? Что из себя представляют НАТО, ООН, центральные банки, кто все эти МВФ, ЕЦБ, частные западные центробанки, банки Ротшильдов?

Американский актёр Джеймс Кэвизел, сыгравший роли в фильмах "Страсти Христовы" и "Солдат Джейн". Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Александр Мазурин

Джеймс Кэвизел ярый сторонник католицизма, не на шутку увлечённый догмами и сводом католических правил. Он стал не очень удобным актёром после того, как принял участие в съёмках фильма о жизни Иисуса Христа, хотя до этого превосходно играл американских плохих парней и террористов. Известно, что он является сторонником Республиканской партии. Однако его попытка разобраться в украинском конфликте не связана с партийными взглядами, считает сам актёр, его беспокоит, что скрывают от американского народа власти США. И, похоже, таких людей становится всё больше.

Розанна Барр

Ещё одна голливудская знаменитость, Розанна Барр, заметила, что "на Украине действует огромная группировка нацистов. Если Зеленский еврей, то он плохой еврей". Актриса, продюсер, режиссёр, кандидат в президенты США в 2012 году, лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус", обладательница звезды на "Аллее славы" Голливуда жёстко осудила нацистский киевский режим в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану на канале TalkTV.

— Они [украинцы] превратили глупость в оружие. Люди опустились до такого уровня, что не могут удержать в голове две идеи одновременно, потому что их кормят в СМИ отходами 24/7, — прокомментировала Барр. — Мои предки с Украины, и я вот-вот сойду с ума, слушая всё то, что вы все говорите об Украине. На Украине действует огромная группировка нацистов. Нацисты рейха убили всю мою семью... Моих бабушек, прадедушек и прабабушек закопали заживо на Украине. Вы что, не видели свастики на солдатах [ВСУ]?

На вопрос ведущего, который отмечает, что глава Украины — еврей, она отвечает, что он "плохой еврей". Евреи бывают разные. Если он еврей, это не значит, что он любит евреев и делает им добро.

Голливудская актриса, кандидат в президенты США в 2012 году, лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус", обладательница звезды на "Аллее славы" Голливуда Розанна Барр жёстко осудила нацистский режим Зеленского. Видео © T.me / lomovkaa

Известно, что республиканка, сторонница Трампа Розанна Барр из еврейской семьи, её дед был российским эмигрантом. Большая часть родственников Розанны убита немецкими фашистами и украинскими националистами.

Джон Кристофер Макгинли

Актёр сериала "Клиника" Джон Кристофер Макгинли призвал Зеленского начать лечение от наркозависимости. "Наркотики стали твоими лучшими друзьями", — заявил артист.

— Хэй, Владимир... Наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю.... Единственный человек, который может позаботиться о тебе, это ты сам, — выдал американец. Но позднее аккаунт популярного во всём мире актёра заблокировали из-за жалоб украинцев.

Мишель Уэльбек

Известный французский писатель-экзистенционалист Мишель Уэльбек заявил в интервью Le Point, что не хочет помогать Украине. По его словам, Украина деградирует и вырождается, как и Европа.

— В 2022 году суммарный коэффициент рождаемости на Украине составил 1,3, что ниже, чем даже в Японии. Но Украина является мировым лидером на рынке суррогатного материнства, — сказал Уэльбек.

Писатель Мишель Уэльбек. Фото © Getty Images / Brill / ullstein bild

Автор нашумевших в 2000-х "Элементарных частиц", а затем и "Платформы", пересмотрев своё болезненное отношение к мусульманам, пришёл к выводам, что усердное исповедание религии, какой бы она ни была, не ведёт к правонарушениям. Теперь он мечтает встретиться с норвежским террористом Андерсом Брейвиком, который находится в тюрьме. Украина для него всего лишь ещё одна страна, которая стремится к западному "закату". Запад давно идёт "не тем путём", считает писатель.

Флориан Филиппо

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал вчитаться в строчки британских и американских СМИ. "Прочтите англосаксонскую прессу, чтобы увидеть масштабы бедствия на Украине! Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила вчера дать Зеленскому оружия на пять миллиардов в год, минимум на четыре года, в то время как поражение уже очевидно! Остановите резню и разруху: скорее мир!"

До этого он назвал "резнёй" применение Украиной кассетных боеприпасов. В соцсетях политик раскритиковал в связи с этим американские и французские власти. "Резня! Зеленский начал применять американские кассетные боеприпасы. Это нанесёт ужасный и долгосрочный ущерб гражданскому населению", — написал Филиппо.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Фото © Getty Images / Aurelien Morissard / IP3

Политик также заклеймил позором США, которые поставили этот тип вооружения Украине, и президента Франции Эмманюэля Макрона. По мнению Филиппо, последний должен был выступить с официальным протестом против применения Киевом кассетных бомб, "как это сделали многие другие лидеры".

Авторы Мари Медведева