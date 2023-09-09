Почему фанаты наехали на "Голос" из-за прихода победительницы прошлого сезона На Первом канале вышел в эфир второй выпуск популярного музыкального проекта "Голос. Уже не дети". Чем он запомнился, читайте в материале Лайфа. 9 сентября, 17:14 Акмаль Ходжаниязов — участник шоу "Голос. Уже не дети", который выступает под именем Akmal'. Обложка © VK / Первый канал / Кадр из видео

Телепроект "Голос. Уже не дети", в котором участвуют уже знакомые, но повзрослевшие звёздочки, набирает свои обороты. В новом выпуске было всё: и критика, и похвала, и неожиданные участники.

Поддержка Билана

Повзрослевшая Мария Панюкова снова вернулась на проект. На слепых прослушиваниях она спела песню "Небо славян" группы "Алиса". Повернулись к ней все, кроме Крида. Девушка выбрала Билана, с которым уже работала ранее. Свой выбор она пояснила так: "Однажды я попала в беду, выложила в соцсетях фото со швами. И сейчас я пойду к тому, кто мне тогда первым написал и вспомнил свою историю из детства. Это… Дима Билан".

Других подробностей жуткой истории она не раскрыла. А сам певец был приятно удивлён словами Марии.

Главный фаворит

Давид Саникидзе, который стал главным фаворитом второго выпуска "Голос. Уже не дети". Фото © VK / Первый канал / Кадр из видео

Проект только начался, а зрители уже выбрали главного фаворита. Им стал Давид Саникидзе, который своим прекрасным исполнением романса Неморино из оперы "Любовный напиток" покорил всех. К нему повернулись все наставники, а зрители оставили большое количество комментариев под видео с его выступлением в официальной группе шоу во "ВКонтакте". Вот что они написали: "Готовый победитель этого проекта", "А вот и претендент на победу", "Это потрясающе", "Ну, этот парень высшая лига, шикарно", "Готовый большой артист, браво".

Критика Егора Крида

Егор Крид во время выступления Акмаля Ходжаниязова. Фото © VK / Первый канал / Кадр из видео

Фанаты в соцсетях массово начали критиковать самого молодого наставника проекта — Егора Крида.

"Заметила, что Крид редко поворачивается. Какие уникальные голоса он ищет, интересно?", "Не могу понять, для чего там сидит в жюри Крид?", "Он понимает, что к нему почти никто не идёт, когда он поворачивается. Тут далеко уже не дети, которые фанатеют от Крида", "Был неплох в детских "Голосах", но там были дети и с ними проще, а сейчас уже почти готовые участники, которые сами могут многое ему показать, плюс они даже вокальнее в разы сильнее его самого", — негодовали в комментариях фанаты.

Также не поняли поклонники проекта, зачем он к себе в команду взял участницу Веронику Сыромлю, которая поёт только народные песни: "Боюсь представить, что Крид даст ей спеть на следующем этапе, надеюсь, не будет никаких дурацких экспериментов".

А когда на сцене Рутгер Гарехт исполнял песню "Группа крови" с гитарой в руках, он предположил, что это поёт девушка.

"Крид совсем уже ку-ку? Мальчик это или девочка — надо же такое сказать! Или это он так прикалывался? Где он девочку с таким голосом видел?" — написала одна зрительница.

Критика проекта

Бурное обсуждение вызвало выступление победительницы прошлого сезона Анны Доровской. Поклонники считают, что её участие в шоу "Голос" противоречит смыслу проекта. Они хотят видеть, как выросли и изменились их любимчики, а тут пришла девочка, которая пела для них совсем недавно.

"Я считаю, что надо было приглашать участников первого-шестого, ну максимум седьмого сезона. Дальше уже ну не вяжется с идеей этого спецсезона", "Странное ощущение: смотрю этот проект, чтобы увидеть участников, которых не видел годами, а не тех, о которых узнал полгода назад", "Не понимаю, зачем идти, если только недавно победила, где смысл?", "Голос. Уже не дети" могли бы сделать хотя бы с 17 лет, смысл смотреть на тех, кто недавно был?" — возмущались поклонники.

Звезда в проекте

Самое удивительное зрителей ждало в конце выпуска. На сцену вышел Акмаль Ходжаниязов, который сейчас выступает под именем Akmal', а его хит "Ты расскажи про нас всему свету" знают многие. Он участвовал в пятом сезоне и был в команде Басты, а сейчас в свои 19 лет даёт концерты по стране и имеет армию поклонников. И вот участвует снова в "Голосе".

На слепых прослушиваниях он исполнил песню Григория Лепса "Ну и что". На этот раз он оказался в команде Полины Гагариной, хотя к нему развернулся и Крид. Егор, кстати, признался, что был не в курсе прошлого Акмаля и оказался приятно удивлён.

Кстати, Акмаль — единственный из детского "Голоса", да и один из немногих из взрослого, кто смог стать популярным певцом после этого проекта. А ему всего-то 19 лет. И это хороший пример для остальных участников. Посмотрим, как далеко он пройдёт в шоу.

Страсти накаляются, участники всё ярче и сильнее. Что будет дальше — узнаем на следующей неделе. "Голос. Уже не дети" снова выйдет в эфир в пятницу.

Акмаль Ходжаниязов, поразивший фанатов в шоу "Голос. Уже не дети". Фото © VK / Первый канал / Кадр из видео Вас удивило участие Akmal' в проекте "Голос. Уже не дети"? 0 Да, не ожидал(-а) его увидеть Нет, молодец, что пришёл Мне всё равно, я не знаю его

Авторы Кира Громова