"Ты когда-то сказал, что я твоя девочка": Как Егор Крид довёл до слёз экс-участницу "Голоса" На Первом канале стартовал "Голос. Уже не дети". Лайф собрал главное о запуске нового шоу, где Егор Крид довёл до слёз участницу, а Полина Гагарина объявила дедовщину. 2 сентября, 22:42 Егор Крид. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / egorkreed

Вместо привычного детского "Голоса" Первый канал представил новый формат музыкального шоу — "Уже не дети". Суть в том, что на этот раз перед зрителями и наставниками выступают уже полюбившиеся многим участники, которые повзрослели и вернулись на проект. После их выступления на экранах появляются видеозаписи многолетней давности. В некоторых даже сложно узнать милых детей, настолько они повзрослели.

Кто сидит в креслах

Наставниками нового и уникального сезона стали Полина Гагарина, Пелагея, Егор Крид и Дима Билан. Интересно, что в креслах впервые оказались сразу две блондинки Полины (до получения паспорта Пелагея была Полиной), которых часто сравнивали и даже путали в "Голосе".

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial

— Мы обе ещё и Сергеевны, — отметила в эфире Гагарина.

В недавно завершившемся сезоне взрослого "Голоса" Полина Гагарина часто подвергалась критике за споры с другими наставниками и, в частности, с Бастой. Но кажется, что она снова решила пойти по тому же пути. Певица не дала слова сказать Криду: "Сначала говорят старшие". На это все сразу пошутили, что на проекте присутствует дедовщина, а потом перефразировали на "бабовщину". Затем Гагарина несколько раз вступила в споры с Биланом. Зрителям стоит ждать конкуренции не только среди участников, но и между наставниками.

Обещание Билана спустя 10 лет

В шоу принимает участие и победительница самого первого детского "Голоса" Алиса Кожикина, которой уже 20 лет. Она попала в команду к единственному повернувшемуся к ней наставнику — Билану. Когда девушке предоставили слово, она отметила, что десять лет назад её выбрали все члены жюри, кроме Дмитрия. И тогда он извинился и пообещал в следующий раз обязательно развернуться. И кто бы мог подумать, что это произойдёт спустя столько лет. Сам Билан похвалил себя: "А я держу свои обещания".

Фанатка Егора Крида

Участница восьмого сезона детского "Голоса" Алиса Трифонова, которая дошла до финала под наставничеством Егора Крида, вновь пришла на проект. На этот раз она исполнила песню "Ищу тебя", которая не зацепила членов жюри, и к ней никто не повернулся. При этом сам Егор признался, что сразу узнал голос Алисы, но хотел посмотреть на неё уже в другой команде. Рыжеволосая девушка сначала не проявляла эмоций, а потом расплакалась и выдала: "Егор, ты когда-то сказал, что я твоя девочка. Я тебя очень люблю".

Фото © VK / Pervy Kanal

Егор тут же обнял и поддержал участницу из восьмого сезона. А вот в Сети Алиса получила много критики. Одни стали обсуждать, что Трифонова является фанаткой своего бывшего наставника. А другим не понравилось то, что она обращалась к Криду на "ты".

Вот что писали зрители в официальной группе "ВКонтакте": "Девочка влюблена по уши", "надо скромнее себя вести, фамильярность с Егором была неуместна", "недостойно вела себя, как безумная фанатка из клуба Крида, а не конкурсантка", "на что-то рассчитывала, "тыкала" наставнику", "невоспитанная девушка, с наставником на "ты", "поведение на сцене оставляет желать лучшего".

Страсти уже кипят, а ведь это только самое начало. Чем ещё удивит уже не детский "Голос", узнаем в следующем выпуске, который выйдет в эфир в субботу, 9 сентября, в 21:45 по московскому времени.

Фото © vk / Pervy Kanal Как вам новый формат "Голоса", где участвуют повзрослевшие дети? 0 Супер, отличная идея! Не оценил(-а), у них уже был шанс проявить себя! Мне всё равно, интересно всё смотреть

Авторы Кира Громова