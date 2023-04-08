ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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"Что за собака это сделала?": Гагарина закатила истерику из-за Басты на "Голосе"

В новом выпуске популярного музыкального шоу вновь сцепились Баста и Полина Гагарина. Лайф расскажет, что же произошло на этот раз.

8 апреля, 17:39
<p>Наставник шоу "Голос" певица Полина Гагарина. Фото © <a href="https://www.1tv.ru/shows/golos-11/vypuski/slepye-proslushivaniya-golos-11-vypusk-ot-07-04-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Первый канал</a></p>

Наставник шоу "Голос" певица Полина Гагарина. Фото © Первый канал

В эфире Первого канала показали новый выпуск музыкального шоу "Голос". И вновь наставники проекта Баста и Полина Гагарина продолжают эмоционально выяснять отношения в борьбе за участников. Главной причиной их спора являются новые правила, когда каждый наставник имеет право заблокировать переход одного из конкурсантов к коллеге. Сделать так можно всего три раза. Гагарина с первых выпусков стала этим активно пользоваться и уже в начале "слепых" прослушиваний исчерпала все свои шансы на блокировку. Зато теперь Баста сполна отвечает певице, да ещё и успевает троллить её.

"Какая змея укусила Басту": Как Полину Гагарину унизили на "Голосе"

"Какая змея укусила Басту": Как Полину Гагарину унизили на "Голосе"

На этот раз Василий и Полина сцепились из-за Евгения Синицына, который пронзительно исполнил известную многим песню "Там нет меня". К нему повернулись все наставники, только вот Баста заблокировал переход сильного участника к Гагариной.

Певица заметно расстроилась и начала на эмоциях трясти стойку с кнопкой со словами: "Разблокируйте меня, у меня сейчас трагедия! Такое исполнение, мужественность, стать, понимание слова, мастерство. Ну как так? Что за собака это сделала?"

Баста отшутился, вызвав смех в зале: "У нас такие нововведения — блокировать Полину Гагарину". Затем он ответил Гагариной на оскорбления: "Ну я бы не сказал, что собака… Мерзавец, да, но не собака. Хотя, так как я люблю собак, для меня это даже комплимент".

В официальной группе в соцсети "ВКонтакте" фанаты припомнили Гагариной, что она по своей вине теряет сильных участников: "А Полине Сергеевне аукнулось то, что вначале всех заблочила направо и налево", "Прекрасное выступление! Полина, похоже, расстроилась по-настоящему", "Наикрутейший парень! Как жаль Полину Сергеевну!", "Не каждого мужика наставлять может женщина. Это как раз тот случай. Он вряд ли бы выбрал Гагарину. Полине было бы больнее и обиднее. А так: се ля ви. Блок... И сиди грустно".

Наставник шоу "Голос" певица Полина Гагарина. Фото © Первый канал

Наставник шоу "Голос" певица Полина Гагарина. Фото © Первый канал

А расстраиваться действительно есть из-за чего. Беляев отметил, что это было одним из самых чистых исполнений на проекте. Лестные отзывы звучали и от Владимира Преснякова, в команду которого в итоге и пошёл Евгений. А Баста остался не у дел. Получается, зря заблокировал Гагарину и в очередной раз поругался с ней.

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Наставник шоу "Голос" рэпер Баста. Фото © Первый канал

Как вы считаете, Баста ведёт себя неправильно по отношению к Гагариной?

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"Подлый поступок": Почему Гагарина обиделась и покинула кресло наставника "Голоса"

"Подлый поступок": Почему Гагарина обиделась и покинула кресло наставника "Голоса"

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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