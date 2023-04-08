"Что за собака это сделала?": Гагарина закатила истерику из-за Басты на "Голосе" В новом выпуске популярного музыкального шоу вновь сцепились Баста и Полина Гагарина. Лайф расскажет, что же произошло на этот раз. 8 апреля, 17:39 Наставник шоу "Голос" певица Полина Гагарина. Фото © Первый канал

В эфире Первого канала показали новый выпуск музыкального шоу "Голос". И вновь наставники проекта Баста и Полина Гагарина продолжают эмоционально выяснять отношения в борьбе за участников. Главной причиной их спора являются новые правила, когда каждый наставник имеет право заблокировать переход одного из конкурсантов к коллеге. Сделать так можно всего три раза. Гагарина с первых выпусков стала этим активно пользоваться и уже в начале "слепых" прослушиваний исчерпала все свои шансы на блокировку. Зато теперь Баста сполна отвечает певице, да ещё и успевает троллить её.

На этот раз Василий и Полина сцепились из-за Евгения Синицына, который пронзительно исполнил известную многим песню "Там нет меня". К нему повернулись все наставники, только вот Баста заблокировал переход сильного участника к Гагариной.

Певица заметно расстроилась и начала на эмоциях трясти стойку с кнопкой со словами: "Разблокируйте меня, у меня сейчас трагедия! Такое исполнение, мужественность, стать, понимание слова, мастерство. Ну как так? Что за собака это сделала?"

Баста отшутился, вызвав смех в зале: "У нас такие нововведения — блокировать Полину Гагарину". Затем он ответил Гагариной на оскорбления: "Ну я бы не сказал, что собака… Мерзавец, да, но не собака. Хотя, так как я люблю собак, для меня это даже комплимент".

В официальной группе в соцсети "ВКонтакте" фанаты припомнили Гагариной, что она по своей вине теряет сильных участников: "А Полине Сергеевне аукнулось то, что вначале всех заблочила направо и налево", "Прекрасное выступление! Полина, похоже, расстроилась по-настоящему", "Наикрутейший парень! Как жаль Полину Сергеевну!", "Не каждого мужика наставлять может женщина. Это как раз тот случай. Он вряд ли бы выбрал Гагарину. Полине было бы больнее и обиднее. А так: се ля ви. Блок... И сиди грустно".

Наставник шоу "Голос" певица Полина Гагарина. Фото © Первый канал

А расстраиваться действительно есть из-за чего. Беляев отметил, что это было одним из самых чистых исполнений на проекте. Лестные отзывы звучали и от Владимира Преснякова, в команду которого в итоге и пошёл Евгений. А Баста остался не у дел. Получается, зря заблокировал Гагарину и в очередной раз поругался с ней.

Наставник шоу "Голос" рэпер Баста. Фото © Первый канал Как вы считаете, Баста ведёт себя неправильно по отношению к Гагариной? 0 Это всё делает для шоу Гагарина ведёт себя не лучше Мне всё равно, для меня важнее участники

Авторы Кира Громова