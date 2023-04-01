"Какая змея укусила Басту": Как Полину Гагарину унизили на "Голосе" В новом выпуске шоу "Голос" вновь досталось Полине Гагариной. Что произошло на этот раз — в материале Лайфа. 1 апреля, 12:39 Полина Гагарина. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

В эфире Первого канала вышел новый выпуск со "слепых" прослушиваний музыкального проекта "Голос", который вновь вызвал бурные споры в Интернете.

Ярким стало выступление семейной пары Юлии и Даниила Брантов, которых сразу нарекли основными фаворитами проекта. Баста решил вывести на эмоции Гагарину и в шутку предложил им: "А не хотите с Полиной Гагариной спеть? Есть такая опция". Ранее участники пели с Гагариной в дуэте, а после выбирали других наставников. Шутка зашла всем в зале, только вот одна Гагарина была грустная. Она отвернулась после этих слов.

"Давайте Полинку не обижать", — заступился за смущённую певицу Пресняков.

"Господи! Ну наконец-то хоть один это сказал!" — отреагировала певица.

Фурор произвело и выступление Элины Айларовой, к которой развернулись все наставники. Мужчины продолжили подкалывать и отпускать едкие комментарии в адрес Гагариной.

"Куда бы вы ни пошли, вы столкнётесь с абьюзом! Папа бы точно не пожелал такого для дочери. Считаю, что женщинам надо объединяться. Какая змея укусила Басту на детском "Голосе"? Что случилось? Невозможно перекричать", — возмущалась певица.

Однако бурные споры остались позади, когда Айларова сделала свой выбор — пойти в команду Беляева.

"Мне неприятно. И, кажется, я завидую", — призналась Гагарина.

Необычный подарок для Преснякова

Накануне выхода в эфир нового выпуска, 29 марта, наставнику Владимиру Преснякову исполнилось 55 лет. Продюсеры шоу решили сделать ему необычный сюрприз.

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

В самом конце на сцену вышла его супруга, певица Наталья Подольская. Она исполнила песню Бейонсе If I Were a Boy. Конечно, к ней развернулись все члены жюри. Первой была Гагарина, которая сразу же поняла, кто поёт. При этом она нажала "блок" Преснякову. Хотя уже использовала ранее все три раза эту функцию.

Наталья Подольская. Фото © 1tv.ru

Владимир с юмором отреагировал на выступление жены: "Так вот почему ты мне не сделала чай с утра. А я тебя просил. Ответила: "Сам сделаешь".

Затем певец вышел на сцену и крепко обнял Подольскую, которая заметно волновалась.

— Ощущение, что мне снова 18 лет, а я опять на "Фабрике звёзд". Руки тряслись. Боже, вы правда все повернулись. Я боялась, что никто не повернётся. Вова, буду болеть за тебя. Я рада быть в гостях здесь, — призналась Наталья.

Стоит отметить, что Подольская выступала вне конкурса. Участницей "Голоса" она не будет, хотя в Сети это выступление получило огромное количество положительных отзывов: "Женщина с большой буквы!", "Талант во всём: в жизни, любви, в воспитании детей, в творчестве", "Наталья, ты супер. Чудо, талантище", "Жаль что она не участница, она бы точно дошла бы до финала".

Хотели бы вы видеть Подольскую в качестве участника "Голоса"? 0 Зачем ей это? Она уже звезда Да, она могла бы раскрыться с другой стороны Дайте шанс простым людям, а не знаменитостям

Авторы Кира Громова