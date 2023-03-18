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"Кто крыса?": За что Гагарина с кулаками набросилась на Басту в "Голосе"

В новом выпуске шоу "Голос" Полина Гагарина сцепилась с Бастой. Лайф расскажет подробнее об очередном скандале.

18 марта, 14:22
<p>Полина Гагарина. Фото © <a href="https://www.1tv.ru/shows/golos-11/vystupleniya/vasiliy-shkividorov-broken-vow-golos-11-slepye-proslushivaniya-fragment-vypuska-ot-17-03-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Голос" / Первый канал</a></p>

Полина Гагарина. Фото © "Голос" / Первый канал

В эфире Первого канала вышел очередной выпуск популярного вокального шоу "Голос". Пока идёт стадия "слепых" прослушиваний и зрители только узнают участников, наставники проекта вовсю эмоционально выясняют отношения.

В первых двух программах Полина Гагарина уже использовала все три свои попытки, чтобы заблокировать переход участника к тому или иному наставнику. Это новое правило. И теперь досталось ей.

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Сначала Владимир Пресняков нажал на кнопку, не дав Маргарите Багдасарян, к которой все развернулись, попасть в команду Антона Беляева. Экс-участник "Голоса" попытался узнать, кто нажал на кнопку. "Кто это сделал? Кто крыса?" — интересовалась Гагарина, подозревая в содеянном Басту. Рэпер лишь смеялся над ней, пока уже сам Пресняков не раскрыл все карты.

Фото © "Голос" / Первый канал

Фото © "Голос" / Первый канал

А далее началось самое интересное. Баста решил заблокировать переход яркого конкурсанта Василия Шкивидорова, исполнившего песню Лары Фабиан Broken Vow, к Гагариной. И певица устроила настоящую истерику.

Фото © "Голос" / Первый канал

Фото © "Голос" / Первый канал

"У меня сейчас разорвётся сердце! Я с тобой не разговариваю", — негодовала Полина.

Сам же Баста с улыбкой признался, что понял, насколько приятно блокировать переходы участников. Это ещё больше разозлило Гагарину: она встала со своего места и начала просто визжать, а после подошла к Василию и несколько раз ударила его кулаками. Понятно, что в лёгкой и шутливой форме. Да и Баста отреагировал с юмором: "Меня избили на рабочем месте, прошу зафиксировать".

А вот зрители поддержали Василия Вакуленко. В официальной группе "Голоса" соцсети "ВКонтакте" они поблагодарили рэпера за его поступок: "Баста, красавчик за блок", "Баста отомстил за всех", "Басте респект, что заблокировал её", "Полине прилетела ответка — карма, бумеранг", "Наконец-то Гагариной под хвост дали и заблокировали".

А сама певица получила очередную порцию хейта от поклонников проекта: "Гагарина вообще истеричка", "Гагарина — королева плохой драмы".

"Полина и Баста ведут себя как дети", "Гагарина переигрывает с эмоциями, ей не идёт", "Надо рейтинги как-то повышать".

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К слову, Гагарину можно понять. Ведь борьба велась за Шкивидорова, которого уже нарекли главным фаворитом этого сезона. Но выясняли отношения рэпер и певица всё же зря, так как пошёл Василий в итоге в команду к Преснякову.

В общем, пока в "Голосе" на первый план выходят бурные выяснения между наставниками, а участники шоу остаются на вторых ролях. Но, видимо, этого и хотели добиться авторы программы, вводя новое правило с блокировкой. Оно полностью оправдывает себя.

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Фото © "Голос" / Первый канал

Как вы думаете, Гагарина ведёт себя нормально?

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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