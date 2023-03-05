"Зазвездилась": Почему фанаты требуют убрать Полину Гагарину из "Голоса" Стартовал 11-й сезон популярного проекта "Голос", который удивил новыми правилами и обновлённым составом жюри. 4 марта, 23:40 Певица Полина Гагарина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987

На Первом канале стартовал новый сезон вокального проекта "Голос", который вызвал бурные споры в Сети. Уже с первых минут популярного шоу зрители увидели новую ведущую — Яну Чурикову, которая заменила Дмитрия Нагиева.

Чурикова уже вела "Голос.Дети", а теперь дебютировала в проекте для взрослых, пока Нагиев взял творческую паузу. Лайф обратил внимание на комментарии в официальном паблике "Голоса" во "Вконтакте". Судя по ним, новая ведущая пришлась многим по душе. А некоторые сразу вспомнили "Фабрику звёзд", благодаря которой Чурикова и стала известной.

"Так приятно видеть Яну в роли ведущей, она суперски справляется и напоминает о детстве". "Яна отличная ведущая, ещё с "Фабрики звёзд" её заценила. Искренне за всех болеет и переживает, это очень приятно".

"Старт положен! И "Фабрика звёзд" снова на Первом!". "Чурикова на своём месте! Грамотная, с поставленной речью, очень приятно её слушать. Яна, ты супер!".

"Яна вписалась в целом хорошо. Да, все плачут по Нагиеву, но комон, Яна практически рождена, чтобы вести проекты такого формата. Просто вместо слегка "поддатого" и шутливого папки, каким был Нагиев, у нас теперь заботливая и уравновешенная мама".

Новые правила и дебютанты в жюри

Обновление произошло и в составе жюри. К Басте и Полине Гагариной добавились новички. Это известный музыкант Владимир Пресняков и участник второго сезона "Голоса" Антон Беляев.

"У меня шоковая ностальгия. И такое чувство, что я во временной петле. Главное — не растеряться", — прокомментировал Беляев свой дебют.

Многие так и не поняли, чем заслужил место в наставниках молодой музыкант. С другой стороны, это отличный пример для остальных участников: сегодня ты соревнуешься, а завтра — сидишь в кресле жюри.

Антон Беляев, Баста, Полина Гагарина и Владимир Пресняков. Фото © Twitter.com / channelone_rus

Изменились и правила. Теперь у наставников появились дополнительные кнопки. Если члены жюри нажимают на них, то они лишают своего оппонента возможности взять того или иного участника себе в команду. На первом этапе этой функцией можно воспользоваться трижды. Гагарина уже один раз нажала на кнопку, заблокировав переход к Басте 19-летней Виктории Соломахиной. Бывшая участница детского "Голоса" спела песню "Обернись" и покорила всех, но пошла в итоге к Гагариной.

Возмущения зрителей

К слову, о самой Полине Гагариной. Зрителям совсем не понравилось поведение популярной артистки, которая слишком много говорила и спорила.

"Снова Полина ведёт себя нагло, некорректно, приглашая в свою команду, всех игнорируя! Когда же её уберут? В прошлый раз люди возмущались, так она стала потише! И снова: "Я буду хулиганить". "Гагарина раздражает, слишком её много, рта никому не даёт открыть, перебивает, перетягивает на себя всё внимание. Очень некультурное, невоспитанное поведение... Одним словом — зазвездилась".

"Гагариной много, очень много". "Если бы ещё Гагарина и Баста вели себя поскромнее, не занимались самолюбованием, было бы всё отлично. Хочется послушать новые голоса, услышать комментарии понимающих людей, а их плоские шуточки и кривляния раздражают". "Гагарина, фу-у. Непрофессионально и просто непорядочно".

Ну а сама Гагарина в программе заявила: "У меня настроение хулиганить". Поэтому нет ничего удивительного. Тем более не стоит забывать, что это шоу. И она его делает.

В общем, проект стартовал. Самая главная борьба и все интриги впереди. Будем следить за развитием событий.

А вам нравится Полина Гагарина в качестве наставника "Голоса"? 0 Да, хорошо справляется Нет, верните Пелагею! Мне всё равно. Главное — участники, а не наставники

Авторы Кира Громова