Финал детского "Голоса" не обошёлся без скандала: как фанаты Егора Крида бунтуют из-за победы Басты Лайф рассказывает, как прошёл финал популярного музыкального проекта Первого канала — "Голос. Дети". Без скандала не обошлось. 23 февраля, 23:40 Музыкант Василий Вакуленко (Баста) во время съёмок вокального шоу "Голос. Дети". Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

За победу в суперфинале юбилейного 10-го сезона шоу "Голос. Дети" попали Милана Пономаренко, Анна Доровская и Павел Зилёв. Начинающие певцы заметно волновались и не столь чисто исполнили свои номера. Но с актёрской точки зрения финалисты справились отлично.

Милана Пономаренко в суперфинале спела вместе с Егором Кридом в новой интерпретации знакомую всем песню "Прекрасное далёко". И он единственный из наставников, кто вышел на сцену в тот вечер и лично поддержал свою подопечную.

Павлу Зилёву достался не самый лучший репертуар, хотя своей харизмой и актёрским мастерством Паша покорил сердца многих. Подопечный МакSим исполнил песню "Позови меня тихо по имени" группы "Любэ", которая совсем не подходила самому юному участнику финала.

Анна Доровская из команды Басты спела главный хит Юлии Савичевой "Высоко". И этот выбор тоже удивил. Наверное, ещё никому не удавалось спеть эту сложную песню лучше самой певицы. Однако именно эта композиция принесла Доровской победу в проекте. А звание лучшего наставника уже в четвёртый раз досталось Басте. Со сцены рэпер в прямом эфире тепло поблагодарил свою семью за поддержку, а вот Егор Крид загрустил в этот момент.

Уже после финала в официальном паблике "Голоса" во "ВКонтакте" начались бурные обсуждения итогов. Особенно негодовали фанаты Егора Крида. Они уверены, что именно их любимчик вытянул весь сезон.

Алина Петрова: "Уважаемое руководство проекта "Голос"! Уже третий сезон подряд Егор Крид проявляет себя как лучший наставник и делает самые яркие, стильные, зрелищные номера. Причём с каждым годом уровень его номеров только повышается. Уверена, что очень многим зрителям хотелось бы увидеть его работу в качестве наставника на взрослом "Голосе".

Mo St: "Как Баста получает эту награду раз за разом? Просто смешно бывает. Обидно за Егора. Он был лучше, и его девочка заслуживала больше".

Юлия Кудрявцева: "Победительница в ноты не попадала даже, Милана лучше спела! И номер для голосования Миланы неверно объявили. Рейтинги телека и этой передачи держатся благодаря Криду, остальным наставникам на пенсию пора уже, ничего нового".

Жанна Лев: "Я сомневаюсь в объективности голосования! У финалистки Крида было видно, что задерживали голоса". Иван Иванов: "Этот сезон вытянул Крид …". Дмитрий Шуст: "Насколько всё-таки Крид крутой наставник: начиная от аранжировок, номеров, заканчивая личным участием и тем, что он помнит всех из своих команд".

А самые настойчивые зрители даже решили забросать комментарии хештегом #покажитенастоящиерезультаты.

Анна Доровская. Фото © VK / voicekids

Новая ведущая

Этот сезон выдался не только юбилейным, но и впервые прошёл без ведущего Дмитрия Нагиева. Его заменила Яна Чурикова. И, кстати, зрители тепло приняли её.

Лидия Медведева: "Яна замечательная ведущая. Отличное общение с детьми. Молодец". Алина Петрова: "Очень нравится, как Яна ведёт проект. Так естественно, эмоционально, не наигранно. Вначале, когда узнала, что Нагиева не будет, расстроилась. Но как-то очень быстро появилось ощущение, что "Голос" ничего не потерял. Всё-таки Нагиев — это на 100% сценический образ, и никто не знает, что за человек на самом деле за ним скрывается. А Яна такая искренняя, добрая, настоящая. Рада, что именно её выбрали на роль ведущей". Екатерина Демидова: "Сразу "Фабрику звёзд" и Евровидение вспоминаешь… Яна, молодец".

Кстати, Чурикова в официальной группе "Голоса" в соцсети напрямую общалась с фанатами шоу и благодарила их за поддержку в комментариях, чем многих приятно удивила.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_chu

Критика наставников

Досталось по ходу проекта и наставникам — Басте, МакSим и Егору Криду. Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что хочет обратиться в прокуратуру из-за того, что эти артисты являются, по её мнению, "пособниками сатанизма".

"Наставники должны не только учить детей, как правильно петь, но и вообще поддерживать по жизни. Очень много детей со всей страны участвуют в этом конкурсе, для многих это дорога в жизнь. Но, так как проект является калькой западного проекта, есть основания полагать, что особенности наставников также продиктованы. Навязываются ценности, которые чужды нашим людям. Родители хотели бы, чтобы наставниками были по-настоящему достойные люди", — приводит слова Волынец "Газета.ру".

Громкие слова так и не получили своё продолжение, но шуму наделали много. В любом случае проект завершился. А 5 марта стартует новый сезон взрослого "Голоса", который тоже будет удивлять. В этом нет сомнений.

Кто, по вашему мнению, должен был победить в проекте "Голос. Дети"? 0 Милана Пономаренко Анна Доровская Павел Зилёв

Авторы Кира Громова