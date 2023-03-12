"Помирает от зависти": За что Полина Гагарина открыто мстит Преснякову на "Голосе" Новая функция блокировки для наставников уже успела наделать шума. Лайф расскажет подробнее, что случилось во втором выпуске "Голоса". 12 марта, 08:09 Певица Полина Гагарина. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

В эфире Первого канала вышел уже второй выпуск нового сезона популярного музыкального проекта "Голос". С этого сезона появились дополнительные кнопки с именами наставников-конкурентов. Если члены жюри нажимают на них, то они лишают своего оппонента возможности взять того или иного участника себе в команду. При этом по правилам на первом этапе этим нововведением можно воспользоваться три раза.

Гагарина в первом выпуске уже нажимала на кнопку, заблокировав переход к Басте Виктории Соломахиной. Теперь же она решила отобрать всех у Владимира Преснякова, почуяв в нём главного конкурента.

Сначала участница "Фабрики звёзд" помешала Гульнаре Байгузиной, которая исполнила свою версию "Романса" группы "Пицца", попасть к Преснякову. Причём Гагарина нажала кнопку "Персняков", когда тот ещё даже не повернулся к участнице, а сидел спиной. Но яркая певица не оставила равнодушным никого, к ней развернулись все. И каково было удивление Владимира, когда он понял, что находится в блоке... Однако Гагариной это не помогло, Гульнара выбрала Антона Беляева.

Сама Полина так пояснила своё решение: "Я настолько получала удовольствие, что мне захотелось сделать пакость. И я не отказала себе в этом удовольствии и нажала кнопку "Пресняков".

Певец Владимир Пресняков. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

"Обожаю тебя", — с ухмылкой сказал Владимир.

Но и на этом Полина не остановилась. Она вновь заблокировала переход участницы, выступающей под именем Дария, к Преснякову. Только вот на этот раз конкурсантка выбрала пойти в команду к Басте, а не к Гагариной.

И самое интересное заключается в том, что певица уже во втором выпуске использовала все свои шансы на блокировку.

Да и такое поведение поп-певицы не оценили зрители. Вот какие комментарии они оставили в официальном паблике "Голоса" в соцсети "ВКонтакте": "Полина по-быстрому всё потратила, не успев уловить суть. Я уверен, что её дальше будут блочить частенько", "Кнопка "блок" просто подлость! Гагарина почувствовала себя вершителем судеб. Думаю, если бы не было этой кнопки, выбор наставника был бы совершенно другой", "Гагарина помирает от зависти, что лучшие не идут к ней, поэтому и блокирует, чтобы к ней пошли", "Гагарина думает, что это смешно постоянно блокировать? Один раз заблокировала и хватит, так она так постоянно поступает, никто не выбирает её, и ей обидно?"

Однако можно смело сказать, что организаторы поступили верно, введя новое правило. Борьба становится ещё жарче, как мы видим, а ведь это только начало!

Фото © ТАСС / Тараканов Вадим Как вам новое правило блокировки? 0 Теперь ещё больше накала страстей! Не понимаю, зачем его ввели? И раньше было нормально! Мне всё равно, главное — это участники, а не споры наставников

Авторы Кира Громова