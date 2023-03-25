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"Подлый поступок": Почему Гагарина обиделась и покинула кресло наставника "Голоса"

В новом выпуске популярного шоу "Голос" Баста и Полина Гагарина сцепились в бурном споре. Лайф расскажет, чем всё это закончилось.

25 марта, 17:14
<p>Наставник шоу "Голос" певица Полина Гагарина. Фото © <a href="https://www.1tv.ru/shows/golos-11/vystupleniya/alina-bahshalieva-dramy-bolshe-net-golos-11-slepye-proslushivaniya-fragment-vypuska-ot-24-03-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Первый канал</a></p>

Наставник шоу "Голос" певица Полина Гагарина. Фото © Первый канал

В эфире Первого канала вышел новый выпуск вокального проекта "Голос", который запомнился очередной эмоциональной выходкой наставника Полины Гагариной.

18-летняя участница Алина Бахшалиева для "слепых" прослушиваний выбрала хит Гагариной "Драмы больше нет". Исполнила она песню в новой аранжировке. В итоге к ней повернулись и Полина, и Баста.

У вас не получится в команде Гагариной, потому что будет уже две Полины Гагариной. И не слушайте её, она не хочет передать вам силы, а только подпитаться. Я мог, конечно, заблокировать переход к Гагариной, но я не подонок, не подлец, я не из таких, отшутился рэпер.

Наставник шоу "Голос" рэпер Баста. Фото © Первый канал

Наставник шоу "Голос" рэпер Баста. Фото © Первый канал

Бахшалиева была приятно удивлена борьбой наставников и призналась, что всегда мечтала спеть дуэтом с Гагариной. Полина сразу же встала и вышла на сцену. Перед этим вспомнила, что ранее уже выходила петь песню с участницей, а та в итоге ушла к другому наставнику. И как в воду глядела. Алина в итоге сделала выбор в пользу Басты. Участница попросила прощения: "Полина, простите, пожалуйста, но я очень хотела к Василию Михайловичу".

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В этот момент зал просто разрывался от смеха, а Баста даже подошёл к Гагариной и поцеловал ей руку, чтобы сгладить её обиду. Певица же встала и со словами "Всё хорошо, я просто ухожу" покинула кресло наставника. Баста же разрядил обстановку: "Не переживайте, далеко не уйдёт, у неё забрали паспорт".

Наставник шоу "Голос" певица Полина Гагарина. Фото © Первый канал

Наставник шоу "Голос" певица Полина Гагарина. Фото © Первый канал

Поклонники проекта поддержали Гагарину и осудили поведение участницы. В официальной группе "Голоса" соцсети "ВКонтакте" они оставили такие комментарии: "Некрасиво просить петь с одним наставником, а потом идти к другому. Использовала Полину, довела до слёз", "Некрасиво девочка начинает свой путь на сцену. Порядочность никто не отменял. И талант девочки не оправдывает её некрасивого поступка", "Спела, может быть, и хорошо, но поступила как-то подленько", "Если уже знала, что пойдёт к Басте, зачем просить, чтобы Полина спела с ней?", "Конечно, не очень хорошо сделала: спела с Полиной, а пошла к Басте", "Спела очень хорошо, красиво, мощно, но дальнейший поступок подленький. Разочаровала".

Конечно, Гагарина не покинула проект и продолжит быть наставником. Посмотрим, что будет в новых выпусках. "Слепых" прослушиваний осталось не так много.

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Алина Башхалиева и Полина Гагарина исполняют песню "Драмы больше нет" на "слепых" прослушиваниях шоу "Голос". Фото © Первый канал

Как вы считаете, красиво ли поступила участница, сделав выбор в пользу Басты, а не Гагариной?

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"Зазвездилась": Почему фанаты требуют убрать Полину Гагарину из "Голоса"

"Зазвездилась": Почему фанаты требуют убрать Полину Гагарину из "Голоса"

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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