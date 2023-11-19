Суд взыскал с Леонида Агутина 123 тысячи за просроченные коммунальные платежи

С Леонида Агутина взыскали 123,5 тысячи рублей за долги по коммуналке в московской квартире. Отмечается, что почти четыре года музыкант не оплачивал квитанции и взносы по капитальному ремонту.

Как сообщает Mash, покрывать квитанции артист перестал ещё в январе 2020 года. Отмечается, что последние два с половиной года долг рос, а коммунальщики напоминали Агутину об оплате бесконечными уведомлениями, однако ничего не работало, поэтому им пришлось обратиться в суд. После нескольких заседаний без присутствия певца было вынесено решение в пользу УК.