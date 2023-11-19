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19 ноября, 10:43

Суд взыскал с Леонида Агутина 123 тысячи за просроченные коммунальные платежи

С Леонида Агутина взыскали 123,5 тысячи рублей за долги по коммуналке в московской квартире. Отмечается, что почти четыре года музыкант не оплачивал квитанции и взносы по капитальному ремонту.

Как сообщает Mash, покрывать квитанции артист перестал ещё в январе 2020 года. Отмечается, что последние два с половиной года долг рос, а коммунальщики напоминали Агутину об оплате бесконечными уведомлениями, однако ничего не работало, поэтому им пришлось обратиться в суд. После нескольких заседаний без присутствия певца было вынесено решение в пользу УК.

Чета Чекалиных выложила огромную сумму и погасила все долги перед налоговой, сообщил источник

Чета Чекалиных выложила огромную сумму и погасила все долги перед налоговой, сообщил источник

А ранее Лайф рассказывал, что певец Валерий Меладзе не заплатил в России налоги на 275 тысяч рублей. При этом, даже не выступая в стране, артист продолжает зарабатывать здесь миллионы: деньги ему приносит бизнес.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Мышляева
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