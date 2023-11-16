Валерий Меладзе не заплатил налоги в России на 275 тысяч рублей
Певец Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов / ТАСС
Певец Валерий Меладзе не заплатил налоги в России. По данным SHOT, его долг перед ФНС — 275 тысяч рублей.
Телеграм-канал уточняет, что, даже не выступая в России, Меладзе продолжает зарабатывать здесь миллионы. Так, деньги ему приносит бизнес: певец входит в число учредителей компании, которая арендует ТЦ в Москве. В прошлом году фирма, например, заработала 15,7 млн рублей.
Сам артист сейчас находится в Германии с туром.
Напомним, в январе Валерий Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов. После этого в России предложили лишить певца гражданства и наград, однако в скандальных кадрах не нашли состава преступления. На этом его приключения не закончились: в Куршевеле артисту пришлось убегать от украинских журналистов, которые потребовали от него осудить спецоперацию на Украине. Теперь Меладзе концертов в России не даёт, зато выступает за границей.