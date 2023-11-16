Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 05:24

Валерий Меладзе не заплатил налоги в России на 275 тысяч рублей

<p>Певец Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов / ТАСС</p>

Певец Валерий Меладзе. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов / ТАСС

Певец Валерий Меладзе не заплатил налоги в России. По данным SHOT, его долг перед ФНС — 275 тысяч рублей.

Телеграм-канал уточняет, что, даже не выступая в России, Меладзе продолжает зарабатывать здесь миллионы. Так, деньги ему приносит бизнес: певец входит в число учредителей компании, которая арендует ТЦ в Москве. В прошлом году фирма, например, заработала 15,7 млн рублей.

Сам артист сейчас находится в Германии с туром.

Сплошные VIP, люкс и бизнес: Раскрыт концертный райдер Меладзе для выступления в РФ — и там ого-го

Сплошные VIP, люкс и бизнес: Раскрыт концертный райдер Меладзе для выступления в РФ — и там ого-го

Напомним, в январе Валерий Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов. После этого в России предложили лишить певца гражданства и наград, однако в скандальных кадрах не нашли состава преступления. На этом его приключения не закончились: в Куршевеле артисту пришлось убегать от украинских журналистов, которые потребовали от него осудить спецоперацию на Украине. Теперь Меладзе концертов в России не даёт, зато выступает за границей.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Валерий Меладзе
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров