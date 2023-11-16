Валерий Меладзе не заплатил налоги в России на 275 тысяч рублей

Певец Валерий Меладзе не заплатил налоги в России. По данным SHOT , его долг перед ФНС — 275 тысяч рублей.

Телеграм-канал уточняет, что, даже не выступая в России, Меладзе продолжает зарабатывать здесь миллионы. Так, деньги ему приносит бизнес: певец входит в число учредителей компании, которая арендует ТЦ в Москве. В прошлом году фирма, например, заработала 15,7 млн рублей.