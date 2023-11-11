Сплошные VIP, люкс и бизнес: Раскрыт концертный райдер Меладзе для выступления в РФ — и там ого-го

Валерий Меладзе сможет выступить перед россиянами, но после новогодних праздников и с соблюдением всего райдера. Однако даже в этом случае ценник остаётся круглым — 120 тысяч евро за выступление.

Райдер Валерия Меладзе. Фото © t.me / Mash

За одно лишь выступление в Москве певец намерен брать не менее 12 миллионов рублей. Учитывая перелёт, трансфер и прочие расходы, шоу обойдётся гораздо дороже. В райдере Меладзе — билеты в бизнес-класс, VIP-зал и отель не менее пяти звёзд, номер класса люкс, автомобиль Mercedes-Benz W222 с тонировкой не старше трёх лет, а команде — автобус на 25 мест. В гримёрку — воду, чай, кофе, различные нарезки, две бутылки 12-летнего виски и 15 банок колы. Причём последнее — обязательно в стекле. Также в списке требований певца суточные: 250 евро для него и 200 — для директора.