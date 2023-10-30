До 15 млн за час: Раскрыты гонорары Shaman, Гагариной и других звёзд в новогоднюю ночь

Скоро наступит пора корпоративов в честь Нового года. Сколько же зарабатывают российские звёзды, которые работают в новогодние праздники? Продюсер Иосиф Пригожин рассказал "Вечерней Москве", что певица Валерия в новогоднюю ночь выступит два раза, а за один концерт выручит около 3 миллионов рублей.

Гендиректор крупной компании по организации концертов Табриз Шахиди со своей стороны пояснил, что в праздники доходы артистов могут достигать 15 миллионов за одно выступление. Самый большой ценник у звёзд, которые на протяжении этого года часто мелькали в прессе и выступали в поддержку СВО. Так, например, самые высокие гонорары получают Полина Гагарина, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Баста. За 45-минутное выступление их кошелёк пополняется суммой от 7 до 10 миллионов рублей.

Звёзды 1990–2000-х годов Леонид Агутин, Михаил Шуфутинский, "Руки вверх!", "Чайф", "Дискотека Авария" за одно выступление могут выручить до 5 миллионов. Столько же зарабатывают и недавно взошедшие на эстраду артисты — Zivert, Shaman, Анна Асти.

Даже не такие популярные на сегодня артисты неплохо зарабатывают на праздниках. По словам бывшего участника группы "На-на" Павла Соколова, он уже запланировал несколько концертов стоимостью от 300 до 700 тысяч рублей.

От 4 до 5 миллионов за концерт выручают и звёздные ведущие — Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Андрей Малахов, только, в отличие от певцов, их выступление длится несколько часов. По словам эксперта, Николай Басков за 3,5 миллиона споёт за праздничным столом, а за 5 миллионов ещё и порадует шутками.

Эксперт дополнил, что Клаву Коку, МакSим, Сосо Павлиашвили и Ирину Дубцову можно пригласить на праздник за сумму до 4 миллионов.