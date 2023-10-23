Названы имена звёзд, кого покажут в новогодних шоу и "Песне года", а также тех, кто попал в бан
Не всем посчастливиться оказаться на главном выступлении в честь Нового года. Совсем скоро начнутся съёмки музыкального шоу. Но не всех привычных артистов мы там увидим. Кого точно не покажут по ящику в новогоднюю ночь?
Кого ждать в новогоднюю ночь по ТВ? Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Николай Басков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Елена Афонина / Михаил Метцель
Как недавно стало известно, что совсем скоро, 2 декабря, в Москве состоится запись традиционного фестиваля "Песня года". Уже во второй раз подряд ведущими окажутся Сергей Лазарев и Лера Курдявцева.
Также рассекретили список звёзд, которые примут участие в праздничном концерте и порадуют зрителей своими выступлениями. Среди них оказались как завсегдатаи "Голубых огоньков", так и относительно юные знаменитости. Кого же ждать на "Песне года"? Поп-короля Филиппа Киркорова, патриота SHAMAN и других звёздных гигантов российского шоубиза: Григория Лепса, Лолиту, Николая Баскова, шальную императрицу Ирину Аллегрову, ночного хулигана Диму Билана, участницу Евровидения Полину Гагарину. А также можно будет увидеть и услышать Сосо Павлиашвили, Льва Лещенко, Дмитрия Маликова и Алсу.
Не обойдётся и без выступлений современного поколения артистов. Говорят, что в съёмках новогодней программы примут участие Клава Кока, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, Валя Карнавал и Милана Хаметова.
Филипп Киркоров и Клава Кока. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov / klavacoca
А вот кого точно российские зрители послушать не смогут, как пишет kp.ru, так это Валерия Леонтьева и Кристину Орбакайте. С ними расторгли контракты из-за переезда и жизни в США. Популярный телевизионный концерт, как и всегда, покажут по ТВ 1 и 2 января.