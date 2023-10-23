Названы имена звёзд, кого покажут в новогодних шоу и "Песне года", а также тех, кто попал в бан

Как недавно стало известно, что совсем скоро, 2 декабря, в Москве состоится запись традиционного фестиваля "Песня года". Уже во второй раз подряд ведущими окажутся Сергей Лазарев и Лера Курдявцева.

Также рассекретили список звёзд, которые примут участие в праздничном концерте и порадуют зрителей своими выступлениями. Среди них оказались как завсегдатаи "Голубых огоньков", так и относительно юные знаменитости. Кого же ждать на "Песне года"? Поп-короля Филиппа Киркорова, патриота SHAMAN и других звёздных гигантов российского шоубиза: Григория Лепса, Лолиту, Николая Баскова, шальную императрицу Ирину Аллегрову, ночного хулигана Диму Билана, участницу Евровидения Полину Гагарину. А также можно будет увидеть и услышать Сосо Павлиашвили, Льва Лещенко, Дмитрия Маликова и Алсу.

Не обойдётся и без выступлений современного поколения артистов. Говорят, что в съёмках новогодней программы примут участие Клава Кока, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, Валя Карнавал и Милана Хаметова.

Филипп Киркоров и Клава Кока. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov / klavacoca