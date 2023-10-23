Хейтеры за глаза назвали первенца Хилтон больным, хотя большая голова для ребёнка — норма
Недавнее фото счастливой Пэрис со своим сыном вызвало в Сети неоднозначную реакцию. Пока одни умилялись образом мамы, другие бестактно начали говорить о малыше гадости и ставить разные диагнозы. Лайф разобрался, стоит ли паниковать из-за такой особенности Феникса.
42-летняя светская львица познаёт все прелести материнства. Пэрис каждый раз с гордостью, пусть и не так часто, рассказывает о сыне, которого зовут Феникс. Кстати, совсем скоро ему исполнится годик — в январе 2024 года. А пока девятимесячный малыш покоряет сердца фанатов в геометрической прогрессии.
Вот только не все поклонники Хилтон оказались тактичными персонами. На днях знаменитость выложила в социальных сетях своё свежее фото с наследником. Однако вскоре восторженные комментарии о том, какой мальчик милый, перебили негативные: сын Пэрис болен, у него такая огромная голова, у Феникса водянка мозга... И всё в таком духе.
Некоторые "особо наблюдательные" личности даже сказали, что в прошлый раз Пэрис нарочно прикрыла голову сына панамкой, чтобы этот недуг не бросался в глаза. Но так ли всё плохо на самом деле, или всем просто стало завидно из-за счастья Хилтон, ведь та нереально кайфует от роли мамы?
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parishilton
Изучив вопрос досконально, Лайф поговорил с врачом-терапевтом Камилой Исаевой, чтобы понять, есть ли у Феникса патология. По словам эксперта, как и в случае со всеми другими морфологическими характеристиками, здесь существует сильное влияние генетического параметра: у родителей с большой окружностью головы вероятность рождения ребёнка с такой же особенностью велика.
Также у маленьких мальчиков в среднем окружность головы значительно больше, чем у девочек. Конечно, каждый случай индивидуален. И точно сказать, в контексте того, что мы знаем, не сможем. Но можно предположить, что подобная окружность головы — это морфологическая норма малыша
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parishilton
Напомним, Феникс был рождён суррогатной матерью. Поэтому, несмотря на комментарии критиков о том, что ни у отца бизнесмена Картера Реума, ни у самой Пэрис Хилтон такой огромной головы нет, не исключён тот факт, что у его суррогатной родительницы была, например, такая особенность в детстве.
Окружность головы большая для девятимесячного ребёнка. Это может быть анатомической особенностью. Такой размер, конечно, говорит о внутричерепном давлении. Но не означает, что это патология. Судя по глазам, взгляд ясный. Нет ощущения, что ребёнка что-то физически беспокоит. Нужно наблюдать, потому что в дальнейшем этот момент может компенсироваться ростом ребёнка
Сама Пэрис недавно призналась, что её "драгоценный ангел", как дива называет сына, научился уже произносить первое слово. Поэтому о вероятности того, что у мальчика действительно какие-то отклонения в развитии, говорить пока рано. Скорее всего, испугались из-за такой особенности маленького ребёнка либо родители, не столкнувшиеся с подобным случаем, либо просто люди без чад и отношений. В любом случае радуемся за счастье Пэрис и желаем Фениксу оказаться здоровым и крепким мальчуганом.
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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parishilton