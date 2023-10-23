Хейтеры за глаза назвали первенца Хилтон больным, хотя большая голова для ребёнка — норма

42-летняя светская львица познаёт все прелести материнства. Пэрис каждый раз с гордостью, пусть и не так часто, рассказывает о сыне, которого зовут Феникс. Кстати, совсем скоро ему исполнится годик — в январе 2024 года. А пока девятимесячный малыш покоряет сердца фанатов в геометрической прогрессии.

Вот только не все поклонники Хилтон оказались тактичными персонами. На днях знаменитость выложила в социальных сетях своё свежее фото с наследником. Однако вскоре восторженные комментарии о том, какой мальчик милый, перебили негативные: сын Пэрис болен, у него такая огромная голова, у Феникса водянка мозга... И всё в таком духе.

Некоторые "особо наблюдательные" личности даже сказали, что в прошлый раз Пэрис нарочно прикрыла голову сына панамкой, чтобы этот недуг не бросался в глаза. Но так ли всё плохо на самом деле, или всем просто стало завидно из-за счастья Хилтон, ведь та нереально кайфует от роли мамы?

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parishilton

Изучив вопрос досконально, Лайф поговорил с врачом-терапевтом Камилой Исаевой, чтобы понять, есть ли у Феникса патология. По словам эксперта, как и в случае со всеми другими морфологическими характеристиками, здесь существует сильное влияние генетического параметра: у родителей с большой окружностью головы вероятность рождения ребёнка с такой же особенностью велика.

Также у маленьких мальчиков в среднем окружность головы значительно больше, чем у девочек. Конечно, каждый случай индивидуален. И точно сказать, в контексте того, что мы знаем, не сможем. Но можно предположить, что подобная окружность головы — это морфологическая норма малыша Камила Исаева Врач-терапевт

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parishilton

Напомним, Феникс был рождён суррогатной матерью. Поэтому, несмотря на комментарии критиков о том, что ни у отца бизнесмена Картера Реума, ни у самой Пэрис Хилтон такой огромной головы нет, не исключён тот факт, что у его суррогатной родительницы была, например, такая особенность в детстве.

Окружность головы большая для девятимесячного ребёнка. Это может быть анатомической особенностью. Такой размер, конечно, говорит о внутричерепном давлении. Но не означает, что это патология. Судя по глазам, взгляд ясный. Нет ощущения, что ребёнка что-то физически беспокоит. Нужно наблюдать, потому что в дальнейшем этот момент может компенсироваться ростом ребёнка Камила Исаева Врач-терапевт