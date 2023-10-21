: Нейросеть показала атмосферные кадры с известными героями, из-за которых так и хочется поехать на дачу

Сейчас самая середина осени. Многих накрывает хандрой, и, если вы одна из таких личностей, кто не находит в октябре ничего прелестного, позвольте вам помочь. Ведь при взгляде на такие уютные и словно тёплые изображения, сгенерированные нейросетью, на душе становится спокойнее. Смотря на Гарри Поттера или Таноса в вязаном свитере, тоже хочется уехать в свой домик в деревне и отдохнуть от городской суеты. А кто ещё из популярных персонажей уже готов встретить вас на даче?

Гэндальф из "Властелина колец"

Иэн Маккеллен. Фото © t.me / Джимми Нейрон

Мудрый маг и волшебник Гэндальф из фильмов "Хоббит" и "Властелин колец" отлично вписывается в атмосферу аутентичной русской деревни. Легко представить, как старец выходит с рассветом на крыльцо и с любовью во взгляде смотрит на осеннюю природу вокруг.

Чудо-женщина в отпуске на даче

Галь Гадот. Фото © t.me / Джимми Нейрон

Красавица, спортсменка и, как показывает нам нейросеть, любительница дачных посиделок Галь Гадот, она же знаменитая Чудо-женщина. Но даже сильным и независимым дамам порой хочется тишины и спокойствия. Такой домашний и дачный образ в свитере героине очень идёт — прямо веет деревенским уютом.

Джон Уик и шашлыки в деревне

Киану Ривз. Фото © t.me / Джимми Нейрон

Опасный на вид, но хозяйственный на деле Джон Уик, исполняемый нестареющим Киану Ривзом, уже вовсю готовит шашлычки. Как же без них могут пройти осенние дачные выходные? Присоединились бы к такому соседу?

Гарри Поттер у бабушки на даче

Дэниэл Рэдклифф. Фото © t.me / Джимми Нейрон

Мальчик, который не только выжил, но и проникся деревенской атмосферой, Гарри Поттер тоже, как показывает нам нейросеть на сгенерированных изображениях, не пропускает осенние ритуалы. Тёплый свитер и деревенская обстановка — вот что нужно волшебникам, чтобы восстанавливать свои силы.

Джон Сноу в деревне

Кит Харингтон. Фото © t.me / Джимми Нейрон

Знаток настоящего холода Джон Сноу на этот раз мёрзнуть не стал, поэтому приоделся в красивый и на вид тёплый свитер. Судя по слегка смущённой позе, фотографирует "внучка", приехавшего в осеннюю пору в свой деревенский домик, бабушка. Ах, как Сноу идёт этот русский образ, правда?

Танос в отпуске

Джош Бролин. Фото © t.me / Джимми Нейрон