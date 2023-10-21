: Нейросеть показала атмосферные кадры с известными героями, из-за которых так и хочется поехать на дачу
Осенняя пора, очей очарование. Ах, смотришь на эти сгенерированные искусственным интеллектом изображения всем нам известных персонажей комиксов и кино, и тоже хочется надеть свитер да прогуляться по дачному участку.
Сейчас самая середина осени. Многих накрывает хандрой, и, если вы одна из таких личностей, кто не находит в октябре ничего прелестного, позвольте вам помочь. Ведь при взгляде на такие уютные и словно тёплые изображения, сгенерированные нейросетью, на душе становится спокойнее. Смотря на Гарри Поттера или Таноса в вязаном свитере, тоже хочется уехать в свой домик в деревне и отдохнуть от городской суеты. А кто ещё из популярных персонажей уже готов встретить вас на даче?
Гэндальф из "Властелина колец"
Иэн Маккеллен. Фото © t.me / Джимми Нейрон
Мудрый маг и волшебник Гэндальф из фильмов "Хоббит" и "Властелин колец" отлично вписывается в атмосферу аутентичной русской деревни. Легко представить, как старец выходит с рассветом на крыльцо и с любовью во взгляде смотрит на осеннюю природу вокруг.
Чудо-женщина в отпуске на даче
Галь Гадот. Фото © t.me / Джимми Нейрон
Красавица, спортсменка и, как показывает нам нейросеть, любительница дачных посиделок Галь Гадот, она же знаменитая Чудо-женщина. Но даже сильным и независимым дамам порой хочется тишины и спокойствия. Такой домашний и дачный образ в свитере героине очень идёт — прямо веет деревенским уютом.
Джон Уик и шашлыки в деревне
Киану Ривз. Фото © t.me / Джимми Нейрон
Опасный на вид, но хозяйственный на деле Джон Уик, исполняемый нестареющим Киану Ривзом, уже вовсю готовит шашлычки. Как же без них могут пройти осенние дачные выходные? Присоединились бы к такому соседу?
Гарри Поттер у бабушки на даче
Дэниэл Рэдклифф. Фото © t.me / Джимми Нейрон
Мальчик, который не только выжил, но и проникся деревенской атмосферой, Гарри Поттер тоже, как показывает нам нейросеть на сгенерированных изображениях, не пропускает осенние ритуалы. Тёплый свитер и деревенская обстановка — вот что нужно волшебникам, чтобы восстанавливать свои силы.
Джон Сноу в деревне
Кит Харингтон. Фото © t.me / Джимми Нейрон
Знаток настоящего холода Джон Сноу на этот раз мёрзнуть не стал, поэтому приоделся в красивый и на вид тёплый свитер. Судя по слегка смущённой позе, фотографирует "внучка", приехавшего в осеннюю пору в свой деревенский домик, бабушка. Ах, как Сноу идёт этот русский образ, правда?
Танос в отпуске
Джош Бролин. Фото © t.me / Джимми Нейрон
Даже антагонистам иногда хочется умиротворения и тишины. Довольный на вид Танос отложил перчатку, с помощью которой стёр половину населения Вселенной, надел свитер в тон коже и уселся на крыльце есть яблочки. Наверняка уже сходил по грибы и ждёт, пока закипит самовар. Видно, что Танос гордится пейзажем позади себя. Наверное, и дом построил сам, и лес вырастил. За что дяде большой респект.
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t.me / Джимми Нейрон