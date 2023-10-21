Олеся Малибу разводится с мужем, который таинственно исчез спустя месяц после свадьбы

Бывшая участница "Дома-2" Олеся Малибу сообщила, что приняла решение развестись со своим супругом Артемием, который ушёл из дома и перестал выходить на связь. По словам звезды реалити, их брак продлился чуть больше месяца и теперь молодожёнам "не по пути".

В своих соцсетях девушка поделилась, что планировала отправиться с мужем в свадебный тур в египетскую Хургаду. Однако теперь, несмотря на приобретённые путёвки, в этом "нет никакого смысла", считает Малибу. Также экс-участница телестройки намекнула на натянутые отношения с тёщей. Она подозревает, что супруг скрывается у мамы.

"Причина нашего развода — обман! Я могу долго терпеть, но в какой-то момент всё лопается, как воздушный шарик. Как я всегда и всем говорю, люди не меняются, поэтому не стоит тратить время на лжецов и их мамок", — посоветовала она.