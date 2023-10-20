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20 октября, 16:02

Адвокат Жорин похвалил Гуфа за образцовый развод

Звёздный адвокат Сергей Жорин назвал образцовым бракоразводный процесс между рэпером Алексеем Долматовым (Guf) и его второй женой, блогершей Юлией Королёвой. По словам эксперта, бывшие супруги смогли прийти к компромиссу по целому ряду вопросов, договорились о размере содержания общего ребёнка и не доводить дело до суда.

К слову, Жорин в данном случае представлял интересы Гуфа.

"Стороны договорились о внесудебном порядке, это очень хорошо. Поскольку есть общий ребенок, брак расторгается только в судебном порядке, что и было сделано. По всем остальным вопросам был достигнут компромисс, это очень правильно и похвально, всем брать пример", — заявил собеседник "Газеты.ru".

Гуф отрёкся от Королёвой и поставил Айзу на первое место в качестве "любимой жены"

Гуф отрёкся от Королёвой и поставил Айзу на первое место в качестве "любимой жены"

Напомним, о разводе Алексея Долматова и Юлии Королёвой стало известно в июле. По данным Лайфа, рэпер был не против этого и решил уладить все острые вопросы мирным путём. Известно, что он был готов участвовать в воспитании дочери Тины, которая осталась жить с мамой.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuliyakorolevaa

Алексей Берковиц
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