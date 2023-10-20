Адвокат Жорин похвалил Гуфа за образцовый развод

Звёздный адвокат Сергей Жорин назвал образцовым бракоразводный процесс между рэпером Алексеем Долматовым (Guf) и его второй женой, блогершей Юлией Королёвой. По словам эксперта, бывшие супруги смогли прийти к компромиссу по целому ряду вопросов, договорились о размере содержания общего ребёнка и не доводить дело до суда.

"Стороны договорились о внесудебном порядке, это очень хорошо. Поскольку есть общий ребенок, брак расторгается только в судебном порядке, что и было сделано. По всем остальным вопросам был достигнут компромисс, это очень правильно и похвально, всем брать пример", — заявил собеседник "Газеты.ru".