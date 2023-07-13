Неужели всё? Гуф разводится с Королёвой, чтобы снова стать отцом для ребёнка от Айзы

Долго и счастливо не случилось. Идиллия Алексея Долматова, как по паспорту зовут рэпера Гуфа, и Юлии Королёвой рухнула, не продержавшись и двух лет. Вчера вечером появилась информация, что нынешняя жена подала официальное прошение о расторжении брака, слушание которого назначали на конец месяца — 27 июля.

Юля Королёва официально подала на развод с рэпером Гуфом. Фото © mos-sud.ru

Пока ещё супруга не угрожает Гуфу ничем, кроме как штампом в паспорте и разводом через суд. Но не исключено, что модель поступит, как её хорошая подруга Айза, первая жена Долматова, и тоже станет требовать алименты за годовалую дочку Тину.

Но и это не всё. Как можно было догадаться, мы наблюдаем за действиями настоящего любовного треугольника Гуфа с его женщинами. И пока одна красноречиво показывает, что истории конец, вторая неожиданно стала кормить фанатов сплетнями о скором воссоединении. Хотя буквально недавно клялась, что больше никогда не произнесёт имя бывшего супруга вслух и вообще вычеркнет его навсегда из жизни. Совпадение или нет, но параллельно с новостями о готовящемся разводе, Айза в соцсетях выкладывает фото сына от Алексея Долматова Сэма и как-то двусмысленно подписывает.

Айза Анохина, бывшая жена Гуфа, разводит сплетни о воссоединении с Алексеем Долматовым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aizalovesam

"Мне сделать адскую глупость, о которой буду жалеть, но ради Сэма", — гласит текст. Что это? Айза нарочно подливает масла в огонь, зная ситуацию с крахом брака Гуфа и Королёвой? Хочет внимания, чувствуя себя обделённой, или намекает, что Алексей Долматов холостяком снова не станет, так как ради сына великодушная Айза готова вновь сойтись с бывшим супругом?

А, может, она хотела лишить Гуфа родительских прав на сына, но передумала? Ведь относительно недавно первая супруга Долматова написала у себя следующее: "Кое-что серьёзное и страшное произошло в голове и сердце моего мальчика. Впереди нас ждёт большой и серьёзный шаг. Я не совсем уверена в правильность всего этого. Но я очень хочу защитить Сэма от всего, что ему приходится переживать. Будет суд, который положит конец эмоциональным качелям и несбыточным надеждам Сэма. Мы оба сдались, и оба больше не верим в то, что у Сэма может быть отец. Верю в вашу поддержку и нуждаюсь в ваших молитвах". Вопросов много, а ответов нет.