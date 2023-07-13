Звезда сериала "Каменская" умерла, не дожив до 45 лет

Белорусская актриса театра и кино Лариса Маршалова, известная российскому зрителю по сериалу "Каменская", скончалась на 45-м году жизни. По словам коллег, она ушла из жизни внезапно, ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца.

"Горечь от её утраты обрушилась на всех, кто её знал: на близких и родных, на её коллег и друзей, зрителей её театральных и киноработ. Она была добра и великодушна. В ней не было зависти и неприязни. И это мягкое женское естество реализовывалось и в кадре, и на сцене", — говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра-студии киноактёра Национальной киностудии "Беларусьфильм".