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13 июля, 08:08

Звезда сериала "Каменская" умерла, не дожив до 45 лет

Умерла актриса Лариса Маршалова, известная по роли в сериале "Каменская"

<p>Ларисе Маршаловой было всего 44 года. Фото © Театр-студия киноактёра Национальной киностудии "Беларусьфильм"</p>

Ларисе Маршаловой было всего 44 года. Фото © Театр-студия киноактёра Национальной киностудии "Беларусьфильм"

Белорусская актриса театра и кино Лариса Маршалова, известная российскому зрителю по сериалу "Каменская", скончалась на 45-м году жизни. По словам коллег, она ушла из жизни внезапно, ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца.

"Горечь от её утраты обрушилась на всех, кто её знал: на близких и родных, на её коллег и друзей, зрителей её театральных и киноработ. Она была добра и великодушна. В ней не было зависти и неприязни. И это мягкое женское естество реализовывалось и в кадре, и на сцене", говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра-студии киноактёра Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Лариса Маршалова приняла участие более чем в 100 кинопроектах, в том числе "Детективное агентство "Иван да Марья", "Последняя жертва Анны", "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Псевдоним "Албанец" и во многих других.

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Ранее Лайф сообщал о смерти актрисы Марии Стерниковой, сыгравшей медсестру в "Гостье из будущего". А в мае в возрасте 62 лет скончался российский актёр театра и кино Николай Шатохин, известный по роли в сериале "Каменская".

Алексей Берковиц
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