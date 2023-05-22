Умерла актриса Мария Стерникова, сыгравшая медсестру в "Гостье из будущего"

Российская и советская актриса Мария Стерникова, известная по фильму "Гостья из будущего", скончалась на 80-м году жизни. Об этом пишет газета" Московский комсомолец" со ссылкой на источники.

По данным издания, мать известного актёра Александра Носика ушла из жизни в московской квартире на Зоологической улице спустя день после своего 79-летия. При этом причина смерти не уточняется.

Известно, что Стерникова страдала болезнью Альцгеймера и потерей памяти. За последние годы она несколько раз пропадала во время прогулок по городу. Например, когда актриса потерялась в 2019-м, Носик даже просил о помощи в поисках. В итоге её обнаружили в одной из столичных больниц.

Поклонникам советского кино Стерникова запомнилась обаятельной актрисой. Многие помнят её по роли наивной медсестры Шурочки в фильме "Гостья из будущего". Почти всю жизнь она отдала Малому театру. Также за свою творческую карьеру артистка снялась в таких фильмах, как "Мимо окон идут поезда", "Нежность", "С любимыми не расставайтесь", "Всем — спасибо!" и в других.