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22 мая, 13:33
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Умерла актриса Мария Стерникова, сыгравшая медсестру в "Гостье из будущего"

<p>Мария Стерникова в фильме "Гостья из будущего". Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/4116/foto/i3/239088/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Мария Стерникова в фильме "Гостья из будущего". Обложка © kino-teatr.ru

Российская и советская актриса Мария Стерникова, известная по фильму "Гостья из будущего", скончалась на 80-м году жизни. Об этом пишет газета" Московский комсомолец" со ссылкой на источники.

По данным издания, мать известного актёра Александра Носика ушла из жизни в московской квартире на Зоологической улице спустя день после своего 79-летия. При этом причина смерти не уточняется.

Известно, что Стерникова страдала болезнью Альцгеймера и потерей памяти. За последние годы она несколько раз пропадала во время прогулок по городу. Например, когда актриса потерялась в 2019-м, Носик даже просил о помощи в поисках. В итоге её обнаружили в одной из столичных больниц.

Поклонникам советского кино Стерникова запомнилась обаятельной актрисой. Многие помнят её по роли наивной медсестры Шурочки в фильме "Гостья из будущего". Почти всю жизнь она отдала Малому театру. Также за свою творческую карьеру артистка снялась в таких фильмах, как "Мимо окон идут поезда", "Нежность", "С любимыми не расставайтесь", "Всем — спасибо!" и в других.

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Ранее Лайф сообщал о смерти актёра из сериала "Глухарь". 18 мая стало известно, что в возрасте 65 лет из жизни ушёл российский и узбекский артист и член Союза кинематографистов РФ Рустам Уразаев.

Николь Вербер
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