В 65 лет умер актёр из сериала "Глухарь"

Российский и узбекский актёр и режиссёр, а также член Союза кинематографистов РФ Рустам Уразаев скончался 18 мая на 66-м году жизни, пишет "Российская газета".

Уразаев родился 21 января 1958 года. Артист окончил художественное училище, а после — исторический факультет Ташкентского госуниверситета. Его дебют состоялся в середине 70-х. Уразаев запомнился зрителям по таким проектам, как "Дом под жарким солнцем", "Юность гения", "Атаман", "Глухарь" и "Знахарь". В качестве режиссёра он снял эпизоды сериалов "След" и "Меч".