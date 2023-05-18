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18 мая, 18:39

В 65 лет умер актёр из сериала "Глухарь"

Российский и узбекский актёр Рустам Уразаев скончался на 66-м году жизни

<p>Рустам Уразаев. Сериал "Глухарь", режиисер Гузэль Киреева, Тимур Алпатов, Вячеслав Каминский, сценаристы Илья Куликов, Кирилл Юдин / © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/4426/foto/m134801/980676/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Рустам Уразаев. Сериал "Глухарь", режиисер Гузэль Киреева, Тимур Алпатов, Вячеслав Каминский, сценаристы Илья Куликов, Кирилл Юдин / © Kino-teatr.ru

Российский и узбекский актёр и режиссёр, а также член Союза кинематографистов РФ Рустам Уразаев скончался 18 мая на 66-м году жизни, пишет "Российская газета".

Уразаев родился 21 января 1958 года. Артист окончил художественное училище, а после — исторический факультет Ташкентского госуниверситета. Его дебют состоялся в середине 70-х. Уразаев запомнился зрителям по таким проектам, как "Дом под жарким солнцем", "Юность гения", "Атаман", "Глухарь" и "Знахарь". В качестве режиссёра он снял эпизоды сериалов "След" и "Меч".

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Никита Осипов
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