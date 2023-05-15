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15 мая, 04:46

Ушёл из жизни советский актёр Владимир Кузнецов, сыгравший в "Битве за Москву"

Актёр из "Юноны и Авось" Владимир Кузнецов умер на 80-м году жизни

<p>Актёр Владимир Кузнецов. Обложка © VK.com / <a href="https://vk.com/lenkomtheatre?w=wall-203940794_6136" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ленком Марка Захарова</a></p>

Актёр Владимир Кузнецов. Обложка © VK.com / Ленком Марка Захарова

Советский актёр Владимир Кузнецов, известный по работе в картине "Битва за Москву", умер на 80-м году жизни. Печальное известие сообщили на странице театра "Ленком".

"Вчера на 80-м году ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кузнецов, который служил в "Ленкоме" на протяжении 45 лет — с 1969 по 2014 год, куда пришёл сразу после окончания Школы-студии МХАТ", — рассказали в пресс-службе театра.

Кузнецов запомнился зрителям по ролям в фильмах "Юнона и Авось", "Битва за Москву", "Тихое следствие", "В полосе прибоя" и многих других. Причина его смерти не называется. Прощание с актёром состоится 16 мая в 12:00 в траурном зале Боткинской больницы.

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Ранее Лайф писал, что актёр из "12 стульев" Олег Севастьянов скончался на 74-м году жизни. Свой последний покой он обрёл в Нарве, где почти 20 лет служил пастором в лютеранской церкви.

Оксана Попова
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