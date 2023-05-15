Ушёл из жизни советский актёр Владимир Кузнецов, сыгравший в "Битве за Москву"

Советский актёр Владимир Кузнецов, известный по работе в картине "Битва за Москву", умер на 80-м году жизни. Печальное известие сообщили на странице театра "Ленком".

"Вчера на 80-м году ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кузнецов, который служил в "Ленкоме" на протяжении 45 лет — с 1969 по 2014 год, куда пришёл сразу после окончания Школы-студии МХАТ", — рассказали в пресс-службе театра.

Кузнецов запомнился зрителям по ролям в фильмах "Юнона и Авось", "Битва за Москву", "Тихое следствие", "В полосе прибоя" и многих других. Причина его смерти не называется. Прощание с актёром состоится 16 мая в 12:00 в траурном зале Боткинской больницы.