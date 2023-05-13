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13 мая, 09:13

Умер один из родоначальников российского телевидения Эдуард Сагалаев

Скончался глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

<p>Эдуард Сагалаев. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Kremlin.ru</p>

Эдуард Сагалаев. Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru

В возрасте 76 лет ушёл из жизни заслуженный журналист России, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Об этом сообщил гендиректор ОТР Виталий Игнатенко.

"Он умер сегодня. Скоропостижно скончался", — приводит ТАСС слова Игнатенко.

О причинах смерти, дате и месте прощания с журналистом пока не сообщается.

Эдуард Михайлович Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде. В разные годы он руководил молодёжной редакцией ЦТ, "Останкино", ВГТРК и первым в России частным телеканалом "ТВ-6". Именно Сагалаев создал информационно-аналитическую программу "Семь дней", а также под его руководством был запущен легендарный "Взгляд". Журналист был награждён орденами Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени (2011, 2006). В 2002 году Сагалаев получил премию ТЭФИ.

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Андрей Григорьев
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