Умер один из родоначальников российского телевидения Эдуард Сагалаев
Скончался глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
Эдуард Сагалаев. Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru
В возрасте 76 лет ушёл из жизни заслуженный журналист России, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Об этом сообщил гендиректор ОТР Виталий Игнатенко.
"Он умер сегодня. Скоропостижно скончался", — приводит ТАСС слова Игнатенко.
О причинах смерти, дате и месте прощания с журналистом пока не сообщается.
Эдуард Михайлович Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде. В разные годы он руководил молодёжной редакцией ЦТ, "Останкино", ВГТРК и первым в России частным телеканалом "ТВ-6". Именно Сагалаев создал информационно-аналитическую программу "Семь дней", а также под его руководством был запущен легендарный "Взгляд". Журналист был награждён орденами Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени (2011, 2006). В 2002 году Сагалаев получил премию ТЭФИ.
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