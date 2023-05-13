Умер один из родоначальников российского телевидения Эдуард Сагалаев

В возрасте 76 лет ушёл из жизни заслуженный журналист России, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Об этом сообщил гендиректор ОТР Виталий Игнатенко.

"Он умер сегодня. Скоропостижно скончался", — приводит ТАСС слова Игнатенко.

О причинах смерти, дате и месте прощания с журналистом пока не сообщается.

Эдуард Михайлович Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде. В разные годы он руководил молодёжной редакцией ЦТ, "Останкино", ВГТРК и первым в России частным телеканалом "ТВ-6". Именно Сагалаев создал информационно-аналитическую программу "Семь дней", а также под его руководством был запущен легендарный "Взгляд". Журналист был награждён орденами Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени (2011, 2006). В 2002 году Сагалаев получил премию ТЭФИ.