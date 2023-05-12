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12 мая, 01:52

Актёр из "12 стульев" Олег Севастьянов скончался на 74-м году жизни

<p>Олег Севастьянов. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/3826/foto/1385084/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Олег Севастьянов. Обложка © kino-teatr.ru

Советский актёр и поэт Олег Севастьянов ушёл из жизни на 74-м году жизни. Сообщение о смерти артиста опубликовано на его странице в "Фейсбуке"*.

"С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушёл из жизни Олег Севастьянов, актёр по профессии, пастор и поэт по призванию", — отмечается в сообщении.

Умер актёр из фильма "Окно в Париж"

Умер актёр из фильма "Окно в Париж"

Олег Севастьянов окончил Школу-студию МХАТ в 1973 году. Получил известность благодаря картинам "Бронзовая птица", "Жердяйчик" и "12 стульев". В 1990 году Севастьянов стал лютеранским пастором, получил степень магистра богословия в США. Служил в лютеранских приходах в Москве и Эстонии. С 2012 года Севастьянов издал несколько книг духовной прозы и поэзии.

Ранее Лайф писал о том, что в Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов, который известен в том числе по роли в сериале "Убойная сила".

* Заблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

Юлия Коновалова
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