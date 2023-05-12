Актёр из "12 стульев" Олег Севастьянов скончался на 74-м году жизни

Советский актёр и поэт Олег Севастьянов ушёл из жизни на 74-м году жизни. Сообщение о смерти артиста опубликовано на его странице в "Фейсбуке"*.

"С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушёл из жизни Олег Севастьянов, актёр по профессии, пастор и поэт по призванию", — отмечается в сообщении.

Олег Севастьянов окончил Школу-студию МХАТ в 1973 году. Получил известность благодаря картинам "Бронзовая птица", "Жердяйчик" и "12 стульев". В 1990 году Севастьянов стал лютеранским пастором, получил степень магистра богословия в США. Служил в лютеранских приходах в Москве и Эстонии. С 2012 года Севастьянов издал несколько книг духовной прозы и поэзии.

Ранее Лайф писал о том, что в Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов, который известен в том числе по роли в сериале "Убойная сила".