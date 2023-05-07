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7 мая, 09:11

Умер актёр из "Убойной силы"

Звезда сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов умер в Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов, который известен в том числе по роли в сериале "Убойная сила". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Тютрюмов ушёл из жизни в возрасте 64 лет. По данным SHOT, артист скончался утром в воскресенье, 7 мая, в больнице Петербурга. По словам семьи, в последнее время он ничем не болел, причины смерти выясняются.

Герой мема "Ломай меня полностью" разбился насмерть

Герой мема "Ломай меня полностью" разбился насмерть

Ранее Лайф писал, что художника-модельера, заслуженного деятеля искусств России Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. По данным Лайфа, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки.

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ТАСС / Сергей Виноградов

Иван Косицын
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