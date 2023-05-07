Умер актёр из "Убойной силы"

В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов, который известен в том числе по роли в сериале "Убойная сила". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Тютрюмов ушёл из жизни в возрасте 64 лет. По данным SHOT, артист скончался утром в воскресенье, 7 мая, в больнице Петербурга. По словам семьи, в последнее время он ничем не болел, причины смерти выясняются.