Умер актёр из "Убойной силы"
Звезда сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов умер в Петербурге
В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов, который известен в том числе по роли в сериале "Убойная сила". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Тютрюмов ушёл из жизни в возрасте 64 лет. По данным SHOT, артист скончался утром в воскресенье, 7 мая, в больнице Петербурга. По словам семьи, в последнее время он ничем не болел, причины смерти выясняются.
Ранее Лайф писал, что художника-модельера, заслуженного деятеля искусств России Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. По данным Лайфа, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки.
ТАСС / Сергей Виноградов