Герой мема "Ломай меня полностью" разбился насмерть

По данным "Зебра ТВ", трагедия произошла в 4:26 на окраине города вблизи заправки. Автомобиль Volkswagen Polo двигался на большой скорости со стороны Рязани и выехал на встречную полосу, а затем на обочину. Машина снесла бетонный блок, разворотила газовую трубу, а также врезалась в столб и деревья. При этом около 13 домов улицы Ольховой после ДТП остались без газа.