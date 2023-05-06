Герой мема "Ломай меня полностью" разбился насмерть
Под Владимиром погиб герой видео "Ломай меня полностью" Шайдабек Эседуллаев
Во Владимирской области погиб герой популярного видео "Ломай меня полностью" Шайдабек Эседуллаев. Житель Гусь-Хрустального разбился на машине 6 мая.
По данным "Зебра ТВ", трагедия произошла в 4:26 на окраине города вблизи заправки. Автомобиль Volkswagen Polo двигался на большой скорости со стороны Рязани и выехал на встречную полосу, а затем на обочину. Машина снесла бетонный блок, разворотила газовую трубу, а также врезалась в столб и деревья. При этом около 13 домов улицы Ольховой после ДТП остались без газа.
Ролик "Ломай меня полностью". Видео © YouTube / kseniya krichkoVa
Напомним, мужчина прославился после того, как ролик с его фразой стал мемом. На кадрах задержанный просил правоохранителей ломать его, а потом предложил подраться. За полтора месяца видео набрало около миллиона просмотров.
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Youtube / Андрей Владимирович