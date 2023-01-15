Скончался 33-летний блогер-миллионник Тейлор, поедавший просроченные продукты

Семья подтвердила смерть 33-летнего американского блогера-миллионника Тейлора, известного в TikTok как Wafffler69. Последнее видео она записал 11 января, после чего ему стало плохо и его увезли в больницу. Через несколько часов он умер.

"Он скончался около 10 вечера 11 января, предположительно, от сердечного приступа", — цитирует брата Тейлора издание Dexerto.

Блогер прославился в TikTok тем, что поедал на камеру еду не лучшего качества. В том числе это были, например, уже непригодные для питания консервы или кукуруза 80-х годов производства. Многие подписчики связывают его смерть с экстремальным питанием. Он показывал, как поглощает большие количества острой, жирной и другой нездоровой продукции. По предварительному заключению медиков, молодой человек умер от сердечного приступа. Аудитория 33-летнего блогера насчитывала 1,8 миллиона человек.