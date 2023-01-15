Россиянка выбыла: Названы участницы, вошедшие в топ-16 "Мисс Вселенная"

Представительница России Анна Линникова не примет участия в борьбе за корону конкурса красоты "Мисс Вселенная", проходящего в американском городе Новый Орлеан. Из 86 претенденток на титул осталось только 16.

По итогам этапа конкурса красоты лучшими были признаны участницы из Пуэрто-Рико, Гаити, Австралии, Доминиканской Республики, Лаоса, ЮАР, Португалии, Канады, Перу, Тринидада и Тобаго, Кюрасао, Индии, Венесуэлы, Испании, США и Колумбии.

Конкурсантка из Норвегии сошла с дистанции по состоянию здоровья. В числе остальных выбывших из борьбы за корону "Мисс Вселенная" оказалась также представительница Украины Виктория Апанасенко.