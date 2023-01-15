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15 января, 02:53

Россиянка выбыла: Названы участницы, вошедшие в топ-16 "Мисс Вселенная"

Россиянка Линникова выбыла из борьбы за титул "Мисс Вселенная"

<p>Анна Линникова © Telegram / <a href="https://t.me/missrussia_org/853" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мисс Россия</a></p>

Анна Линникова © Telegram / Мисс Россия

Представительница России Анна Линникова не примет участия в борьбе за корону конкурса красоты "Мисс Вселенная", проходящего в американском городе Новый Орлеан. Из 86 претенденток на титул осталось только 16.

По итогам этапа конкурса красоты лучшими были признаны участницы из Пуэрто-Рико, Гаити, Австралии, Доминиканской Республики, Лаоса, ЮАР, Португалии, Канады, Перу, Тринидада и Тобаго, Кюрасао, Индии, Венесуэлы, Испании, США и Колумбии.

Конкурсантка из Норвегии сошла с дистанции по состоянию здоровья. В числе остальных выбывших из борьбы за корону "Мисс Вселенная" оказалась также представительница Украины Виктория Апанасенко.

Платье императрицы и ярко-розовый купальник: Россиянка Линникова затмила участниц на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"

Платье императрицы и ярко-розовый купальник: Россиянка Линникова затмила участниц на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"

Ранее Лайф писал, что на "Мисс Вселенная" украинка побоялась встать рядом с россиянкой во время общего фотографирования. Увидев приближение Линниковой, она начала передвигаться, крепко сжимать руки рядом стоящих девушек из других стран, чтобы те не пропустили оренбурженку.

Арина Родионова

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