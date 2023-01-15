В Японии начали буксировать снятый с мели эсминец "Инадзума"
В акватории Внутреннего Японского моря в районе западной префектуры Ямагути начали операцию по буксированию снятого с мели эсминца "Инадзума" Морских сил самообороны Японии. Об этом сообщает "Киодо".
Эсминец "Инадзума". Видео © NHK
По информации агентства, эсминец взят на буксир гражданским судном компании Japan Marine United. Предполагается, что оно доставит военный корабль на верфь, которая находится в префектуре Хиросима.
"Инадзума" был вынужден встать на якорь 10 января после того, как напоролся на подводный риф. У корабля были повреждены винты, произошла утечка топлива. Начато следствие. По одной из версий, причиной ЧП стала халатность экипажа. Дело в том, что корабль отклонился от курса и зашёл в район, где были установлены предупреждающие о мелководье знаки.
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NHK