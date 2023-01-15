Умар Нурмагомедов отправил в нокаут Барселоса на турнире UFC
В основном карде турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 67, который проходит в Лас-Вегасе (США), состоялся бой между Умаром Нурмагомедовым и Раони Барселосом. Победу одержал Нурмагомедов, нокаутировав соперника в первом раунде. Для него это уже 16-я победа подряд в смешанных единоборствах. У бойца по-прежнему ни одного поражения.
В главном поединке турнира сойдутся дагестанец Нассурдин Имавов, представляющий Францию, и американец Шон Стрикленд. Кроме того, в рамках основного карда Роман Копылов встретится с американцем Пунахеле Сориано.
Ранее Лайф сообщал, что боец смешанного стиля из РФ Абдулкерим Эдилов, выступавший в UFC в полутяжёлой весовой категории, скончался в 31-летнем возрасте.
Агентство "Москва" / Иванко Игорь