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15 января, 01:34

Умар Нурмагомедов отправил в нокаут Барселоса на турнире UFC

В основном карде турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 67, который проходит в Лас-Вегасе (США), состоялся бой между Умаром Нурмагомедовым и Раони Барселосом. Победу одержал Нурмагомедов, нокаутировав соперника в первом раунде. Для него это уже 16-я победа подряд в смешанных единоборствах. У бойца по-прежнему ни одного поражения.

В главном поединке турнира сойдутся дагестанец Нассурдин Имавов, представляющий Францию, и американец Шон Стрикленд. Кроме того, в рамках основного карда Роман Копылов встретится с американцем Пунахеле Сориано.

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Ранее Лайф сообщал, что боец смешанного стиля из РФ Абдулкерим Эдилов, выступавший в UFC в полутяжёлой весовой категории, скончался в 31-летнем возрасте.

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Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Анатолий Симоненко

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