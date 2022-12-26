В UFC назвали лучшего бойца года, россиянин в тройке

Австралийский боец Александр Волкановски стал лучшим спортсменом по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Промоушн подвёл итоги 2022 года в различных номинациях.

Обладатель пояса в полулёгком весе одержал две победы в двух поединках этого сезона, одолев корейца Чон Чхан Сона, более известного под прозвищем Корейский Зомби, и американца Макса Холлоуэя.

Второе место рейтинга занял Алекс Перейра, ставший обладателем чемпионского пояса в среднем весе. Тройку лучших в 2022-м по версии UFC замкнул российский чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев.

Напомним, что 11 февраля Александр Волкановски и Ислам Махачев проведут бой на турнире UFC 284 в Австралии.