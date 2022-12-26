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26 декабря, 02:16

В UFC назвали лучшего бойца года, россиянин в тройке

Австралиец Волкановски стал лучшим бойцом 2022 года по версии UFC

Австралийский боец Александр Волкановски стал лучшим спортсменом по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Промоушн подвёл итоги 2022 года в различных номинациях.

Обладатель пояса в полулёгком весе одержал две победы в двух поединках этого сезона, одолев корейца Чон Чхан Сона, более известного под прозвищем Корейский Зомби, и американца Макса Холлоуэя.

Второе место рейтинга занял Алекс Перейра, ставший обладателем чемпионского пояса в среднем весе. Тройку лучших в 2022-м по версии UFC замкнул российский чемпион промоушена в лёгком весе Ислам Махачев.

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Напомним, что 11 февраля Александр Волкановски и Ислам Махачев проведут бой на турнире UFC 284 в Австралии.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого считает лучшим бойцом в мире на данный момент. По его мнению, таковым является Ислам Махачев.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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